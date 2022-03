MA 'NDO VAI? A DUBAI! - PER EVITARE LE SANZIONI, MOLTI RICCONI RUSSI STANNO CERCANDO CASA E STABILITÀ FUORI DAL LORO PAESE, IN PARTICOLARE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI - "LE IENE" CON JOE BASTIANICH RACCONTANO LA STORIA DI TANTI DI OLIGARCHI E MILIONARI, MA PURE DI COMUNI CITTADINI - ANCHE DA QUI LA COMUNITÀ, UCRAINA E NON SOLO, STA AIUTANDO CHI FUGGE DALLE BOMBE… - VIDEO

Molti russi stanno cercando casa e stabilità fuori dal loro paese. Con Joe Bastianich vi raccontiamo come lo stanno facendo in tanti a Dubai, negli Emirati arabi uniti. Oggi non vi parliamo di oligarchi e milionari, ma di comuni cittadini. E vi parliamo anche della comunità, ucraina e non solo, che qui sta aiutando chi fugge dalle bombe.

