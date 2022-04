MA 'NDO VAI? A DUBAI! - LE SOCIETA' STATUNITENSI COME JPMORGAN, GOLDMAN SACHS E ALTRE STANNO TRASFERENDO DIPENDENTI E UFFICI DA MOSCA A DUBAI - GLI EMIRATI ARABI SONO UNO DEI POCHI PAESI A CONCEDERE VISTI AI RUSSI, E, NONOSTANTE SIA IN VIGORE LA LEGGE ISLAMICA, DA ANNI PORTA AVANTI POLITICHE MIRATE PER DARE AGLI ESPATRIATI UNO STILE DI VITA PIU' SIMILE A QUELLO OCCIDENTALE - L'ALTERNATIVA E' IL QATAR, CHE...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Le società statunitensi, che sfruttano uno dei pochi corridoi di volo in partenza da Mosca, stanno trasferendo dipendenti dalla Russia agli Emirati Arabi Uniti, un vantaggio per la nazione del Golfo che cerca di consolidare il suo posto come hub commerciale globale.

Gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei pochi partner statunitensi disposti a fornire visti ai russi non sanzionati, anche se la Russia rimane in guerra con l'Ucraina.

Tra le società ci sono banche di Wall Street come JPMorgan Chase & Co. e Goldman Sachs Group Inc., società di servizi professionali McKinsey & Co. e Boston Consulting Group, nonché Google di Alphabet Inc. , secondo persone che hanno familiarità con i trasferimenti.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno in gran parte evitato di criticare l'invasione della Russia e non hanno applicato le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e da altre nazioni occidentali. I voli tra Dubai e le città russe operati da vettori degli Emirati sono continuati, anche se lo spazio aereo europeo è stato in gran parte chiuso alle compagnie aeree russe.

È probabile che il flusso di russi e persone di altre nazionalità che lavorano per aziende internazionali rafforzi ulteriormente lo status di Dubai come hub commerciale globale. La città è diventata una delle poche al mondo durante la pandemia di coronavirus ad allentare le regole sui visti e ad accogliere i talenti stranieri.

«La maggior parte delle aziende offre ai talenti con sede a Mosca la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo, e alcuni scelgono Dubai, mentre altri stanno trasferendo interi uffici negli Emirati Arabi Uniti», ha affermato Trevor McFarlane, fondatore di Emerging Markets Intelligence and Research, che gestisce eventi di networking per dirigenti e funzionari di governo.

Il paese, il cui sistema legale è basato sulla legge islamica, ha recentemente depenalizzato l'alcol e la convivenza di coppie non sposate e ha introdotto altre misure politiche volte a dare agli espatriati occidentali uno stile di vita simile a quello dei loro paesi d'origine. Questi cambiamenti hanno reso gli Emirati Arabi Uniti più accattivanti per le multinazionali che trasferiscono il personale, ha spiegato McFarlane, rifiutandosi di offrire nomi specifici di società.

Un portavoce del ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti non ha risposto alle richieste di commenti su come stesse aiutando le aziende a trasferire dipendenti dalla Russia.

Visa Inc., che ha offerto il trasferimento a tutti i suoi 210 dipendenti con sede in Russia, ne sta spostando alcuni nei suoi uffici a Dubai, così come sta facendo con gli ucraini che sono fuggiti dal conflitto.

Società di consulenza come Kearney e Alvarez & Marsal, che si sono espanse nel Golfo Persico negli ultimi anni, offrono al personale la possibilità di trasferirsi. Goldman ha trasferito circa 40 membri del personale a Dubai dalla Russia. Anche le banche al di fuori degli Stati Uniti, come la Rothschild & Co. con sede a Parigi, hanno trasferito dipendenti a Dubai.

Lo studio legale Linklaters LLP con sede nel Regno Unito sta trasferendo 120 persone, inclusi avvocati e personale di supporto, dalla Russia, e alcuni che si trasferiranno a Dubai.

Altre volte le turbolenze geopolotiche hanno giovato alla città incentrata sugli affari. Gli economisti affermano che in seguito alle rivolte della Primavera Araba iniziate nel 2011 il denaro si è riversato qui da tutto il Medio Oriente, e Dubai è riuscita così a superare un grave crollo del mercato immobiliare conseguenza della crisi finanziaria globale. Più di recente, un'aggressiva campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e un confine in gran parte aperto hanno attirato i milionari che cercavano un rifugio lontano dai blocchi nei loro paesi d'origine.

Un numero minore di aziende trasferisce i propri dipendenti in Qatar, un altro stato del Golfo che è rimasto aperto ai russi. La società di consulenza Oliver Wyman ha cercato a lungo di fare affari in Qatar e sta trasferendo lì una mezza dozzina di dipendenti per aiutare a raggiungere questo obiettivo.

Un'ondata di società occidentali ha annunciato piani per sospendere o ridimensionare le loro operazioni in Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte del presidente Vladimir Putin e delle sanzioni imposte dai governi occidentali. Secondo la Yale School of Management, più di 350 aziende straniere hanno dichiarato che lasciaranno o sospenderanno temporaneamente il lavoro in Russia.

Molte aziende, in particolare rivenditori e produttori, hanno affermato che le loro decisioni di interrompere le operazioni sono temporanee. Alcuni hanno affermato di essere stati costretti all'interruzione dall’effeto che le sanzioni hanno avuto sulle catene di approvvigionamento.

Alcuni di coloro che trasferiscono il personale a Dubai e Doha si trovano in settori in cui i russi possono facilmente trasferire le proprie competenze a progetti sul campo. I russi si sentono anche più benvenuti negli stati del Golfo rispetto alle capitali occidentali, che hanno sanzionato gli oligarchi con legami con Putin e tagliato lo spazio aereo ai russi regolari.

