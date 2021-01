MA 'NDO VAI SE LA MASCHERINA NON CE L'HAI? SU UN VOLO DECOLLATO DA MALTA E DIRETTO A CATANIA È STATA ARRESTATA UNA DONNA CHE SI RIFIUTAVA DI INDOSSARE LA PROTEZIONE - IL COMANDANTE HA DOVUTO INVERTIRE LA ROTTA PERCHÉ LA SITUAZIONE A BORDO NON ERA GESTIBILE - AL RIENTRO LA 24ENNE ITALO-BULGARA È STATA PROCESSATA E CONDANNATA PER DIRETTISSIMA DA UNA CORTE MALTESE A 6 MESI DI RECLUSIONE (CON PENA SOSPESA PER DUE ANNI)...

Da www.corriere.it

Una passeggera di un volo decollato da Malta e diretto a Catania è stata arrestata per essersi ostinatamente rifiutata di indossare la mascherina anti Covid. Disagi anche per tutti gli altri passeggeri a bordo del velivolo dal momento che il comandante, poco dopo il decollo, ha deciso di invertire la rotta ritenendo che la situazione a bordo non fosse gestibile per ragioni di sicurezza.

Protagonista dell’episodio una donna di 24 anni di origini bulgare ma con cittadinanza italiana. Dopo lo sbarco è stata processata e condannata per direttissima da una corte maltese.

Il volo dell’Air Malta era decollato dall’isola alle 6 di questa mattina diretto a Catania quando la passeggera, nonostante le insistenze del personale di bordo, non voleva saperne di indossare la protezione obbligatoria.

L’insistenza della donna e i rischi connessi con la salute e la sicurezza degli altri passeggeri hanno indotto il comandante del volo a ritornare verso Malta immediatamente e a consegnare la passeggera alla polizia.

Secondo quanto riporta il sito Times of Malta la donna italo-bulgara è stata presa in consegna dalla polizia e messa in stato di arresto. Poche ore dopo è comparsa davanti alla giudice Donatella Frendo Dimech che l’ha condannata a sei mesi di reclusione (pena sospesa per due anni). Verdetto accompagnato da una dura reprimenda della giudice verso l’imputata per il suo comportamento irresponsabile.

