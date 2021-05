13 mag 2021 15:42

MA ALLORA LA LIGURIA HA UN PROBLEMA CON I PONTI – CROLLATO IL PONTE LEVATOIO DELLA DARSENA DI PAGLIARI, A LA SPEZIA – LA STRUTTURA LUNGA 21 METRI E COSTATA 9 MILIONI DI EURO ERA STATA INAUGUARATA NEL 2010 ED ERA GESTITA DALL’AUTORITA’ PORTUALE DELLA CITTA’ - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA GIOVANNI TOTI: ‘’È CROLLATO PER IL CEDIMENTO DI UN PISTONE DEL MECCANISMO DI APERTURA E CHIUSURA DOPO IL PASSAGGIO DI UNA BARCA’’ – PER FORTUNA NON CI SONO FERITI VIDEO