MA ANDREW CUOMO SI E' VERAMENTE DIMESSO? SOLO SETTE GIORNI FA IL GOVERNATORE DI NEW YORK HA ANNUNCIATO CHE SI SAREBBE FATTO DA PARTE... DOPO DUE SETTIMANE! - NEL FRATTEMPO CONTINUA A PRENDERE DECISIONI: PROPRIO IERI HA COMUNICATO L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER GLI OPERATORI SANITARI DELLO STATO - MA COS'ALTRO FARA' NEI GIORNI CHE GLI RIMANGONO? E DOV'E' LA LETTERA CON CUI LASCIA LIBERO IL SEGGIO?

Dagotraduzione dal New York Post

Andrew Cuomo

Lunedì, Andrew Cuomo ha annunciato che entro il 27 settembre tutti gli operatori sanitari nello stato di New York devono essere vaccinati.

L'annuncio è arrivato sei giorni dopo l’annuncio di Cuomo sulle sue dimissioni. Nel bel mezzo dei preparativi, ha imposto un mandato a 450.000 persone che entrerà in vigore un mese dopo la sua partenza dalla residenza del governatore. Cuomo è l'anatra più zoppa nella storia delle anatre zoppe. Ma non si comporta come tale.

Andrew Cuomo

Dal punto di vista morale, non ha alcun diritto di stabilire regole unilaterali che entreranno in vigore 32 giorni dopo la sua fine. Ma soprattutto, non aveva alcun diritto di decidere unilateralmente che sarebbe rimasto governatore altre due settimane dopo le sue dimissioni.

Robert Bentley, che si è dimesso da governatore dell'Alabama nel 2017 dopo un accordo che lo manlevasse, è uscito nel momento stesso in cui ha fatto il suo annuncio. Eric Greitens, che si è dimesso da governatore del Missouri nel 2018 nel bel mezzo di uno scandalo, si è dimesso martedì ed è uscito venerdì.

Kathy Hochul

Non il nostro Cuomo. Ha dato allo stato un preavviso di due settimane, come se fosse la nostra donna delle pulizie.

Ma l'ha fatto?

C’è qualcuno che ha visto una lettera formale di dimissioni di Cuomo con una firma in basso? Sicuramente un tale documento formale è legalmente necessario, data la natura dei poteri che Cuomo detiene come amministratore delegato dello stato di New York. Deve rinunciare al suo incarico per una questione di legge in modo che il seggio possa essere lasciato vacante prima che il suo successore, Kathy Hochul, presti giuramento.

ANDREW CUOMO E IL SOTTOPANCIA DI FOX NEWS

Le sue dimissioni dovrebbero entrare in vigore tra otto giorni. Dov'è la lettera?

Potrebbe essere che Cuomo abbia uno schema da seguire? L'intera faccenda delle dimissioni potrebbe essere una specie di palloncino di prova - per vedere se le cose potrebbero cambiare così drasticamente a causa di circostanze impreviste che potrebbe avere motivo di revocare le sue dimissioni?

David Paterson, a cui Cuomo è succeduto come governatore, lo ha detto la scorsa settimana: «È solo un po' sconcertante che volessero avere quella quantità di tempo... È sospetto, la metterò così».

andrew cuomo 1

Questa idea ovviamente oltraggiosa potrebbe essere sembrata un po' meno oltraggiosa venerdì, quando il presidente dell'Assemblea Carl Heastie ha sospeso unilateralmente il procedimento di impeachment contro Cuomo. Una decisione presa perché le dimissioni di Cuomo avrebbero reso superflua qualsiasi indagine.

Ma come l’avrà presa Cuomo, che quando non sembra psicopatico ha l’aria di delirare? Potrebbe pensare: «Bene, un proiettile è schivato. Forse ne eviterò ancora un po', e poi rimarrò nei paraggi».

kathy courtney hochul e andrew cuomo 1

Di nuovo, proviamo a pensare come Cuomo. La marea si è definitivamente rivoltata contro di lui quando il presidente Biden ha detto che avrebbe dovuto dimettersi. Ora Biden è lui stesso in una crisi quasi senza precedenti dopo il disastro dell’Afghanistan. Se la prossima settimana Biden perde la fiducia del pubblico, Cuomo potrebbe credere di avere un buon motivo per restare…

L'ordine di vaccinazione potrebbe essere il modo di Cuomo di provare a riaffermarsi come l'eroe del COVID che aveva finto essere l'anno scorso? Potrebbe pensare alle dimissioni di Al Franken dal Senato nel 2018 e a come i Democratici siano arrivati quasi immediatamente a pentirsi di aver insistito?

andrew cuomo

Certo che potrebbe. Assolutamente potrebbe.

E anche se così non fosse, anche se sa che se ne andrà tra una settimana, potrebbe passarla a prepararsi il terreno per le elezioni del prossimo anno?

Certo che potrebbe. Assolutamente potrebbe.

Greitens del Missouri, che ha lasciato il suo ufficio in disgrazia nel 2018, nel 2022 sarà candidato al Senato nel suo stato d'origine. Perché Greitens dovrebbe divertirsi? Cuomo è seduto su 18,5 milioni di dollari in contanti come contributo per la campagna. Li spenderà. Su se stesso. A volte.

ANDREW CUOMO SI DIMETTE IN DIRETTA TV

Potremmo aver chiuso con Andrew Cuomo, ma lui potrebbe non aver ancora finito con noi.