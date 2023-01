MA CE L'HA D'ORO? – NEGLI STATI UNITI LA BOMBASTICA MODELLA 38ENNE MONICA HULDT SOSTIENE DI AVER DOVUTO ASSUMERE UNA GUARDIA DEL CORPO: TUTTI GLI UOMINI CHE INCONTRA CI PROVANO CON LEI - LA DONNA, PER MANTENERSI IN FORMA, DICE DI ALLENARSI ALMENO CINQUE VOLTE A SETTIMANA MA IN PALESTRA I RAGAZZI NON LE DAVANO PACE: VEDENDO BALLONZOLARE I SUOI POPONI NON DOVEVA ESSERE SEMPLICE CONCENTRARSI SUI MANUBRI...

Da www.leggo.it

Monica Huldt è una modella 38enne dell'Arizona, Stati Uniti. Per lavoro deve necessariamente tenersi in forma e proprio per questo ama andare in palestra, se non fosse però per un piccolo inconveniente che comincia a disturbarla e anche ad innervosirla: è talmente sexy che tutti gli uomini provano ad avvicinarla. Proprio per questo motivo ha deciso di assumere una guardia del corpo.

La palestra per Monica Huldt è importantissima: la modella si allena cinque volte alla settimana. È un momento in cui si dedica completamente a sé stessa, al suo corpo e alla sua mente, per questo comincia a diventare fastidioso il fatto che gli uomini le chiedano il numero o di uscire. La modella quindi è alla ricerca di qualcuno che possa tutelarla durante gli allenamenti e a Daily Star confida: «Vorrei una guardia del corpo che entri ed esca con me dalla palestra, sono disposta a pagarla qualsiasi cifra».

Monica Huldt ha poi continuato dicendo: «Una volta stavo guardando il mio telefono e questo ragazzo più grande è venuto da me e mi ha detto: 'Smettila di provare a scrivermi, non ho portato il mio telefono'. Ho risposto dicendo che non gli stavo mandando messaggi e poi mi ha chiesto se invece avrei voluto farlo. Mi fa piacere che mi trovino attraente ma quando è troppo è troppo».

