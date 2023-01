MA CHE BEL CASTILLO – LA CORTE COSTITUZIONALE DEL PERÒ HA CONSIDERATO “AMMISSIBILE” L’ISTANZA DELLA DIFESA DELL’EX PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PEDRO CASTILLO, IN CARCERE DA DICEMBRE DOPO AVER TENTATO UN COLPO DI STATO: LA STRATEGIA È ANNULLARE LA SENTENZA CHE GLI HA INFLITTO IL CARCERE PREVENTIVO SENZA SEGUIRE LA PROCEDURA REGOLARE DA APPLICARE A UN PRESIDENTE, CIOÈ L’IMPEACHMENT. TE CREDO: AVEVA APPENA PROVATO A FARE UN GOLPE!

(ANSA) - La Corte costituzionale del Perù ha considerato oggi 'ammissibile' una istanza della difesa dell'ex presidente della repubblica Pedro Castillo mirante ad annullare la decisione della giustizia peruviana di disporre nei suoi confronti una custodia cautelare di 18 mesi nel processo intentatogli per tentato colpo di Stato lo scorso 7 dicembre 2022.

Il giudice Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, della quinta sezione della Corte di Lima, segnala il quotidiano La Republica, ha considerato 'ammissibile' il ricorso che punta a far annullare una sentenza di primo grado che gli ha inflitto il carcere preventivo, la conferma della Camera penale permanente della Corte suprema di giustizia, e una risoluzione del Parlamento che avrebbe omesso la regolare procedura da applicare per giudicare un capo dello stato in attività.

In particolare i legali di Castillo hanno sottolineato che la Camera Penale presieduta dal giudice César San Martín "non si è pronunciata sulla detenzione arbitraria ordinata dal direttore della Sicurezza dello Stato, che no avrebbe dovuto essere eseguita poiché al momento del suo arresto l'arrestato aveva la status di presidente, in un momento in cui il Parlamento non aveva avviato il procedimento di impeachment". Con questi presupposti il giudice Ramírez Niño de Guzmán ha firmato una ordinanza in cui chiede alle parti chiamate in causa da Castillo di rispondere nei termini previsti dalla legge, avvertendo che se non vi sarà risposta, la sentenza sarà comunque emessa.

