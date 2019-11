MA CHE BEL NIPOTINO! “LA PERSEGUITAVA PER AVERE SOLDI”, IL 22ENNE CHE HA MASSACRATO DI BOTTE LA NONNA ERA STATO CONDANNATO PER ESTORSIONE (NEI CONFRONTI DEL NONNO). IL RAGAZZO, CHE PARE ABBIA PROBLEMI DI DROGA, CHIEDEVA SOLDI E LO FACEVA DICENDO CHE STAVA RISCHIANDO LA PELLE CON ALCUNI SPACCIATORI - VIDEO

Andrea Pasqualetto per il “Corriere della sera”

La scena è di quelle che non si vorrebbero mai vedere: un giovane, ventiduenne, energico, che picchia una persona anziana, debole, indifesa. Il questo caso il giovane, Pierpaolo Alessi, è il nipote della vittima e la violenza con la quale si è scagliato sulla nonna è stata inaudita, addirittura letale.

Giovedì sera l' hanno visto prenderla a pugni a bordo della sua auto nel parcheggio di un fast food, a Ferrara, dopo aver cenato con lei alla pizzeria della madre. Aggressione proseguita quando la donna, Maria Luisa Silvestri, ferrarese di 71 anni, ha rimesso in moto la macchina ed è ripartita, al volante. Li ha notati un appuntato dei carabinieri in borghese e fuori servizio.

«La Lancia Y andava a passo d' uomo vicino al marciapiede e lui le stava tirando dei pugni, non so come lei facesse a guidare - racconta Domenico Spataro, il carabiniere -.

Sono così sceso e ho aperto la portiera dalla parte del ragazzo. Gli ho detto di fermarsi ma lui non ascoltava e l' ho bloccato». L' appuntato ha dovuto letteralmente liberare l' anziana dalla furia del nipote con l' aiuto di un passante, un barbiere pachistano, che poi ha tenuto fermo il giovane mentre il carabiniere andava a soccorrere la donna. «Perdeva sangue, diceva qualcosa e volevo salvarla». Non ce l' ha fatta. Portata al pronto soccorso dell' ospedale di Cona, l' anziana è morta.

Il nipote è stato naturalmente arrestato per omicidio aggravato. «Era ubriaco e in stato confusionale», dice un investigatore. «Confermo lo stato di choc ma non mi risulta che fosse ubriaco nè sotto l' effetto di sostanze», replica l' avvocato Pasquale Longobucco, difensore del giovane.

Sul movente dell' aggressione sono in corso accertamenti.

«Potrebbe essere una questione di soldi ma è da verificare», fanno sapere gli inquirenti. Proprio i soldi erano già stati un motivo di scontro con i nonni, dai quali abita Alessio, che pare abbia problemi di tossicodipendenza. Vivono a Pontelagoscuro, una decina di chilometri da Ferrara. Nel luglio 2018 il giovane era stato arrestato, ai domiciliari, per estorsione e minacce nei confronti del nonno. Chiedeva soldi e lo faceva dicendo che stava rischiando la pelle con alcuni spacciatori.

Finì così a casa della madre e del compagno di quest' ultima, nel capoluogo estense.

Dopo una ventina di giorni la misura cautelare è stata trasformata in obbligo di firma.

Il giovane doveva cioè andare tutti i giorni alla stazione dei carabinieri più vicina alla residenza della madre. Obbligo che lo teneva a distanza di sicurezza dai nonni. «I quali, però, hanno sempre avuto parole rassicuranti nei suoi confronti», precisa Longobucco.

Lo scorso febbraio è stata revocata anche quest' ultima misura, cosicché Alessio è potuto tornare a vivere con i nonni.

«Il rapporto con loro era tornato a essere buono», dice il legale. Per il giudice di Ferrara non è così. Accusato di quell' estorsione nei confronti del nonno, quattro mesi fa è stato condannato a 3 anni e 4 mesi.

Ieri, davanti agli inquirenti, ha tenuto la bocca chiusa. Era confuso e disperato.

