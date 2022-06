MA CHE BELLA POPPA! - IL DESIGNER CALIFORNIANO STEVE KOZLOFF HA PROGETTATO UN TRIMARANO LUNGO 100 METRI E DOTATO DI DUE VELE RIGIDE CHE RAGGIUNGONO UN'ALTEZZA DI 70 METRI MA POSSONO SCENDERE FINO A 40 METRI INCLINANDOSI - LA NAVE E' DI SUPERLUSSO: OSPITA UN BEACH CLUB, DUE SPA, PISCINE, SALONI E UNA SUITE DI 64MQ OLTRE A NUMEROSE CABINE PER GLI OSPITI... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Il trimarano Trident

Il designer californiano Steve Kozloff ha progettato uno spettacolare trimarano con enormi vele che gli conferiscono l’aspetto del tridente di Poseidone. Ed è proprio pensando al dio greco che è stato scelto il nome della nave, “Tridente”. Lunga 100 metri, utilizza due vele rigide inclinabili che raggiungono un’altezza di 70 metri.

Ma le vele hanno altre caratteristiche incredibili: possono inclinarsi di 70 gradi in avanti per ridurre il tiraggio d'aria - la distanza dalla superficie dell'acqua al punto più alto di una nave – e scendere da 72 m a 42m anche per consentire alla nave di passare sotto la maggior parte dei ponti. Inoltre, ogni albero può ruotare di 360 gradi per massimizzare l'energia eolica.

Il trimarano Trident 2

All'interno della nave a sei ponti in acciaio e alluminio, gli alloggi a più livelli si estendono per oltre 474 mq e sono dotati di enormi finestre per viste panoramiche. Il grande piano bar e il salone sul ponte superiore fungono da fulcro della nave, da cui una rete di passerelle vi condurrà ad altre sezioni.

La suite armatoriale di 64 mq si trova a prua dello scafo. Le suite VIP si trovano nelle rispettive prue dei due scafi più piccoli e ci sono altre 10 cabine ospiti distribuite sugli stabilizzatori, insieme a sistemazioni per un massimo di 20 membri dell'equipaggio.

Il trimarano Trident 3

La poppa ospita un beach club con ponti retrattili, nello scafo principale si trovano invece due "spa”: una a prua, l'altra a poppa. Sugli stabilizzatori ci sono due eliporti e due piscine.

La nave è dotata di un sistema di gru che può aiutare con il carico e lo scarico degli attrezzi, e ci sono anche sei scialuppe di salvataggio autogonfiabili situate sotto il ponte principale.

Il trimarano Trident 4

In termini di velocità, Trident può raggiungere i 12 nodi a vela. È inoltre dotata di un sistema ibrido (diesel-elettrico) che consente una velocità massima di 17 nodi. Può coprire 10.000 km nautici quando naviga a 14 nodi (16 mph) solo con il diesel. Trident - che attualmente è un concept - è l'ultimo modello della serie Goliath di barche a vela "pieghevoli" di Kozloff, che comprende anche i modelli Elegante, Glory e Galleon.

Il trimarano Trident 6 Il trimarano Trident 5 Il trimarano Trident 8 Il trimarano Trident 9 Il trimarano Trident 10 Il trimarano Trident 7