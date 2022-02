MA CHE CE FREGA DELLA GUERRA E DEL COVID QUESTA E' LA NOTTE DEL SUPERBOWL - L'AMERICA E' PRONTA A DIMENTICARE TUTTO PER LA SPETTACOLARE FINALISSIMA DEL FOOTBALL TRA LOS ANGELES RAMS E CINCINNATI BENGALS - PER ASSISTERE IL PUBBLICO HA PAGATO TRA I 1.000 E I 70.000 DOLLARI, L'IMPIANTO SPORTIVO CHE OSPITA IL MATCH E' IL PIU' COSTOSO MAI COSTRUITO, 5 MILIARDI DI DOLLARI, E LA NBC INCASSERA' DAGLI SPOT PUBBLICITARI 700 MILIONI DI DOLLARI - MA INCOMBONO I CAMIONISTI NO VAX, ISPIRATI DAI FREEDOM CONVOY CANADESI, CHE...

Anna Lombardi per "la Repubblica"

L'America dà un calcio al Covid: almeno per una notte. Pronta a dimenticare contagi e divisioni politiche, riunendosi davanti alla tv per la 56esima edizione del Super Bowl, la finalissima del football americano che ogni anno trasforma il gioco in mega show (e stasera torna in quella Los Angeles dove nel 1967 si tenne il primo match per vincere la mega- coppa).

Sognando dal divano di casa, fra birra e popcorn, un futuro fatto di veicoli elettrici, criptovalute e dispositivi casalinghi capaci di leggere perfino nella mente, propinatogli dai già anticipatissimi spot pubblicitari da record: costati ben 6,5 milioni di dollari per 30 secondi, i più cari della Storia.

E pensare che solo due mesi fa l'onda virulenta di Omicron aveva messo in dubbio perfino la possibilità di concludere il campionato. Fra 12 dicembre e 8 gennaio l'Nfl era stata infatti dilaniata da 1.200 contagi. I padroni di casa, quei Los Angeles Rams oggi favoriti, non avevano fatto eccezione con ben 30 giocatori positivi in tre settimane. Agli sfidanti Cincinnati Bengals era andata un po' meglio: 20 casi "appena".

Invece si è arrivati fino in fondo, sia pure per difficoltà: i Rams guidati da Matthew Stafford hanno rischiato di perdere contro i Tampa Bay Buccaneers del mitico Tom Brady. Mentre i tigrotti dei Bengals hanno ottenuto un'inattesa vittoria sui Kansas Chiefs grazie al giovane quarterback Joe Burrow, su cui stasera saranno puntati gli occhi di tutti.

Intanto, per non correre rischi, la Lega ha allentato le restrizioni: i calciatori - pure se non vaccinati - faranno tamponi solo se sintomatici. Ma i fan si mettano l'anima in pace: le beghe di Washington li inseguiranno anche allo stadio. Altro che fuochi d'artificio, sia pure i più spettacolari d'America. A minacciare la partita ci pensano i camionisti No Vax. Ispirati dai Freedom Convoy nati in Canada poche settimane fa, promettono di convogliare - è proprio il caso di dirlo - i loro bestioni su ruote sul SoFi Stadium di Inglewood dove si gioca la partita.

L'impianto sportivo da 5 miliardi di dollari (il più costoso mai costruito) inaugurato a settembre 2020 in piena pandemia, nel 2028 ospiterà pure le Olimpiadi. Una meraviglia tecnologica dotata di un'Infinity Screen ovale lungo 120 metri e sospeso a 40 metri d'altezza e da 80 milioni di pixel: capace di offrire agli spettatori immagini uniche.

Grazie al sistema audio con 256 casse sonore non si perderà poi nemmeno un fischio: figuriamoci una nota dell'Halftime Show, l'intervallo musicale che quest'anno vedrà sul palco Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg e Kendrik Lamar. Il meglio dell'hip hop, insomma, una scelta precisa da parte di quella Lega spesso accusata di razzismo, giacché è il genere preferito dagli afroamericani.

Che però non piace ai conservatori: secondo un sondaggio del Los Angeles Times di ieri il 45 per cento dei repubblicani accusa la Nfl di «essere eccessivamente rispettosa verso i giocatori afroamericani». Anche per questo migliaia di agenti sono mobilitati per assicurare la sicurezza di spettatori che hanno sborsato mediamente 8.600 dollari per assistere dal vivo all'evento. Gli ultimi posti negli spalti costano mille dollari, quelli vip 70mila: e questi non mancheranno visto che al Los Angeles Airport sono attesi 1500 jet privati.

Affari d'oro pure per Nbc, il canale dove va in onda la partita più seguita d'America: guadagnerà 700 milioni di dollari grazie ai costosissimi spot pubblicitari dove tocca a Scarlett Johansson (Alexa), Serena Williams (la birra light Michelob), Lindsay Lohan (Planet Fitness), Trevor Noah (Uber Eats), far sognare un mondo senza Covid.

LOS ANGELES RAMS E CINCINNATI BENGALS