Estratto dell'articolo di Alessia Candito per www.repubblica.it

Un tappeto di cicche di sigarette, bicchieri, lattine e bottiglie, persino dei rami di edera di plastica. Per legge, la rocca di Isola delle Femmine, a pochi passi da Palermo, dovrebbe essere un paradiso incontaminato, regno esclusivo di uccelli selvatici. […] Peccato che nella notte fra sabato e domenica sia diventata sede di un party […] illegale.

Per questo gli ottanta rampolli della borghesia palermitana che l’hanno raggiunta per festeggiare un doppio compleanno, adesso rischiano quanto meno una multa assai salata. A guastare i programmi di chi in barba a tutti i divieti ha invaso l’isolotto sono arrivate le motovedette di Finanza e Capitaneria di Porto, che hanno portato a terra — e in ufficio per la formale identificazione — tutti i partecipanti. […]

«Ci sono cartelli che dicono chiaramente che si tratta di area protetta, in cui l’ingresso è assolutamente vietato. Durante il periodo di nidificazione, fino al 30 giugno persino le visite guidate vengono sospese», si danna Vincenzo Di Dio, direttore della riserva gestita dalla Lipu, che ieri ha raggiunto l’isolotto per un sopralluogo. «Era uno scempio, hanno lasciato di tutto».

[…] I festeggiati, due gemelli, Vito e Antonio Triolo, giovani medici noti per i party assai esclusivi con cui ogni anno celebrano il doppio compleanno. Fra gli invitati, professionisti, imprenditori e gente nota in città. […] «E non può essere stata una cosa improvvisata», osservano alcuni degli operatori. I social confermano: l’evento, “The Island — Four elements”, senza troppi dettagli, circolava da giorni, con tanto di dj annunciati.

Uno di loro, Mauriziotto, al secolo Maurizio Giglio, fino a qualche anno fa era in Guardia Costiera e con gradi da ufficiale. La sua zona di competenza? Proprio Isola delle Femmine, isolotto incluso. Lì dove c’era anche legna accatastata in quantità sufficiente per un falò pensato per durare un bel po’. Una follia, con le temperature torride e la Sicilia che inizia a essere divorata dagli incendi.

[…] . Poi spunta un video. C’è gente che balla, una delle partecipanti mostra un cartello improvvisato: “Save the planet”. Quasi una beffa. Attorno alle 20.30 arrivano le motovedette: fine del party. Si è trattato solo di una gita, concordata con i proprietari dell’isola, prova ad abbozzare qualcuno dei partecipanti. La Lipu, che è ente gestore, non ne sa niente e mai — precisano — un evento del genere sarebbe stato autorizzato. «Nei giorni scorsi avevo saputo che un dj era in trattative con la proprietà per realizzare un video sull’isola», spiega il sindaco di Isola delle Femmine, Orazio Nevoloso. «Sarà necessario capire cosa sia successo davvero, ma le immagini mi sembrano inequivocabili».

