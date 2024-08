MA CHE JE FANNO HARRY E MEGHAN AI LORO COLLABORATORI? JOSH KETTLER, IL RESPONSABILE DELLO STAFF DEL PRINCIPE, SI È DIMESSO AD APPENA TRE MESI DALL’INIZIO DELL’INCARICO: UNA TEGOLA PESANTISSIMA SULLA TESTA DEI DUCHI DI SUSSEX, CHE SI APPRESTANO A PARTIRE PER LA COLOMBIA PER UN VIAGGIO DALLE ASPIRAZIONI UN PO’ TROPPO "REALI" – KETTLER È IL 18ESIMO DIPENDENTE CHE SFANCULA I SUSSEX. E CHI HA LAVORATO CON LORO GIURA DI…

Il capo dello staff del principe Harry ha deciso di dimettersi dopo appena tre mesi dall’inizio dell’incarico. Su «People», si legge come le dimissioni di Josh Kettler, il responsabile dello staff di Harry, siano una scelta che coincide con il viaggio in Colombia di Harry & Meghan, viaggio criticatissimo nel Regno Unito.

I Sussex hanno programmato la partenza per Ferragosto, giovedì, ma questo viaggio ancor prima di iniziare ha scatenato pareri controversi per la sua opportunità. E pare risulti non gradito al padre di Harry, Carlo III […]

Carlo III si sarebbe contrariato a causa dei problemi legati alla security per proteggere la coppia, ma forse ancor più per il mood un po' troppo royal che il viaggio sembra aver preso.

[…]Kettler è stato “l’ombra” del principe Harry negli ultimi mesi, ed è stata la figura che ha organizzato l’ultimo tour dei Sussex in Nigeria. Sarebbero ormai già 18 i dipendenti che si sarebbero allontanati da Harry e Meghan da dopo le loro nozze del 2018. «Ciò che forse è più significativo è che per tutto il tempo in cui ho lavorato lì, non credo di aver sentito un solo dipendente attuale o ex dipendente dire che accetterebbe di nuovo il lavoro se gliene fosse data la possibilità», ha detto un ex dipendente anonimo al quotidiano inglese.

