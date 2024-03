15 mar 2024 09:30

MA CHE LI FATE A FARE I FIGLI SE NON REGGETE LO STRESS? – UN FIORENTINO DI 32 ANNI È STATO CONDANNATO A 4 ANNI DI RECLUSIONE PER MALTRATTAMENTI E LESIONI AGGRAVATE NEI CONFRONTI DEL FIGLIO NEONATO - LA DENUNCIA È PARTITA DOPO CHE L'UOMO AVEVA PORTATO IL FIGLIO IN OSPEDALE PER LA FEBBRE: I MEDICI NOTARONO CHE IL PICCOLO AVEVA FRATTURE ALLE COSTOLE E ALLA TIBIA - IL 32ENNE HA CONFESSATO DI AVER PICCHIATO IL PICCOLO PERCHE' ERA STRESSATO DAL LAVORO E NON RIUSCIVA A DORMIRE A CAUSA DEI PIANTI DEL BAMBINO…