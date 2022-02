DAGONEWS

Un’influencer tunisina è finita nel mirino nel suo paese per aver mostrato su Tik-Tok la traversata del Mediterraneo su un barcone. Per molti la paura è che in tanti possano emularla e tentare di raggiungere l’Italia illegalmente.

Chaima Ben Mahmoude, 21 anni, ha caricato un video in cui saluta mentre era su un barcone pieno di migranti in viaggio dalla Tunisia all'Italia. Nel filmato sorride insieme ad altri 23 migranti mentre balla al ritmo di musica rap durante il viaggio pericoloso rappresentato come una gita in barca.

Ben Mahmoude - che ha quasi 140.000 follower su Tik-Tok – ha raccontato di essere stata "costretta" a fare il viaggio perché guadagnava poco più di 100 euro al mese come parrucchiera in Tunisia. Poco tempo fa un’altra influencer, Sabee al Saidi, 18 anni, aveva postato un filmato simile da un altro barcone. Entrambe sono approdate a Lampedusa e poi hanno viaggiato per l’Europa, mostrandosi anche alla guida di Bmw.

Le due donne hanno scatenato un’ondata di polemiche in Tunisia per aver “normalizzato” la traversata durante la quale ogni anno muoiono migliaia di persone.

