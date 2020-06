MA CHE MODI SONO? – OGNUNO COMBATTE IL VIRUS CON QUELLO CHE HA: IL PRIMO MINISTRO INDIANO NARENDRA MODI, PER ESEMPIO, HA CELEBRATO LO YOGA COME “SCUDO PROTETTIVO” CONTRO LA PANDEMIA – NON HA DETTO CHE È UNA CURA, MA CHE PUÒ AIUTARE PER RINFORZARSI E AVERE UNO STILE DI VITA PIÙ DISCIPLINATO. E GLI INDIANI IN QUESTO MOMENTO NE HANNO BISOGNO… - VIDEO

Danilo Taino per il “Corriere della Sera”

narendra modi fa yoga 3

Contro il virus, metti in campo quel tanto o quel poco che hai. Ieri, il primo ministro indiano Narendra Modi ha celebrato lo yoga come scudo protettivo della comunità contro la pandemia. Non ha detto che l' antica pratica fa guarire. La disponibilità di un vaccino non è prossima, ha spiegato in un messaggio su YouTube, «ragione per la quale al momento solo una forte immunità può agire come uno scudo protettivo o come una guardia del corpo per noi e per i membri delle nostre famiglie lo yoga è il nostro amico fidato per costruire questo scudo protettivo».

esodo di massa in india per il coronavirus

Modi - astemio, vegetariano e nazionalista - crede fermamente nella positività dello yoga per il fisico e per la mente, al punto di avere creato un ministero finalizzato a promuoverlo, assieme all' Ayurveda e ad altre pratiche tradizionali indiane. Questo non significa che lo abbia proposto come alternativa al distanziamento tra individui o alle cure mediche.

L' invito agli indiani lo ha fatto un po' perché il 21 giugno è l' International Yoga Day, giornata mondiale che egli stesso ha convinto l' Onu a stabilire, dal 2015; ma soprattutto perché il governo di Delhi è in serie difficoltà di fronte all' espandersi della pandemia, così come lo sono molti nei Paesi in via di sviluppo.

file davanti ai negozi di alcolici in india

In India, il lockdown è iniziato il 24 marzo ed è andato avanti, spesso nella confusione, per periodi differenziati a seconda delle intensità raggiunte nelle diverse zone del Paese. Ufficialmente, i casi sono più di 380 mila (quarto Paese al mondo per numero) e i morti sono stati 12.600 (probabilmente di più).

coronavirus india 5

Le difficoltà a chiudere un' economia che per l' 80-90% è informale, a mantenere le distanze tra chi abita negli affollati slum, a garantire posti letto in un sistema sanitario debole hanno provocato una crisi estremamente seria. Sin da marzo, per dire, le ferrovie hanno trasformato più di cinquemila carrozze di treno in corsie d' isolamento per i malati.

narendra modi fa yoga 2

Imprenditori e investitori sono preoccupati: fare funzionare le catene di approvvigionamento e di produzione è diventato complicato. Anche le imprese estere che hanno operazioni in India stanno soffrendo: nessuno intende abbandonare il Paese, troppo importante come mercato e come base di servizi e manifattura, ma le richieste di forti riforme pro-business rivolte al governo di Delhi, rieletto nel maggio 2019, si intensificano. La pandemia - è il refrain - dovrebbe diventare l' occasione per fare un salto di modernizzazione.

coronavirus india 7

Il richiamo di Modi allo yoga non è certo un passo verso le riforme. Ma non va nemmeno letto come la pretesa di essere una soluzione: è più un invito al miliardo e 300 milioni di indiani a seguire uno stile di vita disciplinato. A difendersi, per ora, anche con il non molto che si ha.

narendra modi fa yoga 5 narendra modi fa yoga 4 file davanti ai negozi di alcolici in india 3 india esodo dalle citta per il coronavirus 6 india esodo dalle citta per il coronavirus 10 india esodo dalle citta per il coronavirus 3 india esodo dalle citta per il coronavirus 5 india esodo dalle citta per il coronavirus 7 corona kavach app indiana india esodo dalle citta per il coronavirus 4 coronavirus, punizione turisti india 5 coronavirus india 9 coronavirus, punizione turisti india 3 coronavirus india 8 coronavirus, punizione turisti india 8 coronavirus, punizione turisti india 9 coronavirus, punizione turisti india 2 coronavirus, punizione turisti india 7 coronavirus, punizione turisti india 1 coronavirus, punizione turisti india 4 coronavirus, punizione turisti india 6 coronavirus india 1 coronavirus india 3 file davanti ai negozi di alcolici in india 2 coronavirus india 2 esodo di massa in india per il coronavirus 1 file nei negozi di alcolici in india narendra modi fa yoga coronavirus india 4 coronavirus india 6 narendra modi fa yoga