Qualche giorno fa, “Giovanni_plug” ha cancellato il suo account. Troppo clamore dopo l’inchiesta di Repubblica sugli spacciatori 4.0 che fanno grandi affari nelle piazze virtuali di Palermo, attraverso i loro canali Telegram. Meglio correre ai ripari: adesso, i pusher hanno lanciato le white list dei clienti, ovvero accettano messaggi solo da persone che hanno selezionato.

A Palermo, è ormai boom di canali, a cui è possibile accedere tranquillamente attraverso la App sul telefonino. Un gruppo in particolare fa da hub, ospitando i link dei vari “negozi”. Come fosse un centro commerciale della droga, si chiama “Fattanza in abbondanza”, il nome lo facciamo perché è come dire che via dell’Ermellino a Bonagia, o via Sacco e Vanzetti allo Sperone sono delle attivissime piazze di spaccio.

Oggi, grazie a tante denunce pubbliche quelle strade di Palermo non sono più zone franche dei clan che gestiscono i traffici di droga in città. Nella realtà virtuale, invece, i criminali si muovono indisturbati. Una piazza di spaccio su Telegram l’hanno ribattezzata “Il tritolo di Palermo”, ha pure un motto: «Nuovo gruppo per tutti, cresciamo insieme».

Un’altra piazza si chiama “Willywonka spam Palermo”, i pusher più attivi del gruppo sono “Elbanditos”: «Trattiamo erba, fumo, coca, estratti, pen thc svapo e tanti altri piccoli sfizi – informano – siamo operativi in tutta Palermo con delivery e meet up zona Villagrazia-Monreale-via Oreto-via Paruta». Prezzi speciali per i grossisti. Qualche giorno fa, hanno messo in vendita anche soldi falsi, sul canale hanno postato foto di banconote da cinque e dieci euro.

Chissà quali sono i rapporti fra le rete di spaccio sul territorio e quella su Telegram. […] Ci sono loro dietro le nuove piazze di spaccio 4.0? Domanda legittima perché le quantità e soprattutto la qualità di sostanza stupefacente pubblicizzata su Telegram fanno pensare a gruppi ben organizzati.

[…] Qualcuno preferisce potenziare i “delivery” ovvero le consegne a domicilio. Qualcun altro invece investe nei “meet up”, ovvero dei gruppi dove il consumatore si trasforma in spacciatore in base alle richieste degli altri utenti. Per esempio: «Mi trovo in piazza Politeama, chi mi vende una dose?». E qualcuno si fa avanti. Insomma, la droga dilaga. Ed è un gran problema, soprattutto perché gli utenti di Telegram sono soprattutto giovani avvezzi a pagamenti on line attraverso carte e sistemi vari, o magari ricariche acquistate in tabaccheria.

«Ormai, fanno tutti così», ci ha raccontato qualche tempo fa un giovane consumatore. «Perché andare fino a Ballarò, rischiando peraltro di essere fermato, quando puoi fare tutto dallo smartphone?». […]

Ora, i pusher 4.0 hanno anche lanciato le offerte per l’inizio dell’anno scolastico e le serate in discoteca. Sconti rivolti alle comitive e ai clienti più affezionati. […]

