LE FOTO IN TOPLESS IN VACANZA

1. AURORA RAMAZZOTTI ALLE DONNE: "GLI UOMINI NON SANNO DOV'È IL CLITORIDE? DOVETE DIRGLIELO, SENNÒ È COLPA VOSTRA"

Da www.today.it

aurora ramazzotti 3

Aurora Ramazzotti torna a parlare di sesso. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che solitamente è al centro di polemiche per gli attacchi degli haters che la considerano solo una raccomandata, questa volta decide di cambiare argomento e sceglie di dare qualche consiglio a tutte le donne che non sono soddisfatte della propria vita sessuale.

Non è la prima volta che la venticinquenne, con il sogno di diventare presentatrice proprio come mamma Michelle, tratta questo argomento che, spesso, fa parte dei suoi dibattiti social. Questa volta, però, Aurora sceglie di parlare di sesso durante un viaggio in treno e prova a dare qualche prezioso consiglio a tutte le donne che hanno qualche problemino sotto le lenzuola spiegando loro cosa fare per migliorare i rapporti intimi con i propri partner. Argomento scottante: la posizione del clitoride, spesso sconosciuta agli uomini.

aurora ramazzotti 1

Il tutto, infatti, è iniziato con un siparietto ironico dove la Ramazzotti, sulle sue stories Instagram, fa un'imitazione simpatica degli uomini che sarebbero convinti di sapere dov'è il clitoride ma, in realtà, avrebbero le mani da tutt'altra parte. "Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito" scrive la giovane donna sul video dove affronta il tema e, subito dopo, dà una bella lezione di sesso e comunicazione alle donne.

"Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia" commenta la Ramazzotti nella sua storia successiva, facendo ricadere, così, le colpe dell'insoddisfazione sessuale femminile alle stesse donne che, molto spesso, hanno paura di parlare e dire ai propri uomini che stanno sbagliando qualcosa in fatto di sesso.

aurora ramazzotti 2

"Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace", sottolinea, ancora, Aurora, "così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore".

2. AURORA RAMAZZOTTI, TOPLESS DA CAPOGIRO IN VACANZA: «CON LEI UN EX GIEFFINO». ECCO DOVE SI TROVANO

Federica Portoghese per www.leggo.it

Aurora Ramazzotti super sexy tra le rocce di Panarea. Due scatti che infiammano il web: seno al vento, le mani che coprono i capezzoli e il riferimento nella didascalia al movimento "free the nipple". L'influencer si fa fotografare dall’amico Jonathan Kashanian, ex gieffino, che ironizza con un commento sotto il post di Aurora: «Scusa i crediti? ho rischiato un dito per queste foto».

jonathan kashanian aurora ramazzotti 1

In vacanza alle Eolie con Aurora, è infatti presente anche il fidanzato Goffredo Cerza e l’amica Sara Daniele. La comitiva sembra divertirsi in catamarano tra momenti divertenti, pranzi lunch, balletti e relax. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si fa rapire dai paesaggi suggestivi e si concede qualche scatto.

Provocatrice, bella e sensuale, Aurora si mostra in tutta la sua naturale bellezza sfidando ancora una volta i commenti "pungenti" degli hater. Intanto arrivano i primi commenti d'apprezzamento, e non manca il like di mamma Michelle.

aurora ramazzotti jonathan kashanian aurora ramazzotti 4 jonathan kashanian aurora ramazzotti 2 jonathan kashanian aurora ramazzotti 3 aurora ramazzotti goffredo cerza aurora ramazzotti michelle hunziker aurora ramazzotti goffredo cerza aurora ramazzotti michelle hunziker aurora ramazzotti michelle hunziker