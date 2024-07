MA CHE VI PASSA PER LA TETTA? SCAZZO A BORDO PISCINA A TRENTO TRA UNA MAMMA INTENTA AD ALLATTARE IL FIGLIO DI 11 MESI E UNA BAGNINA CHE AVREBBE RIMPROVERATO LA DONNA, INTIMANDOLE DI USCIRE DALLA STRUTTURA – DOPO LE POLEMICHE, IN SOCCORSO DELL’ADDETTA ALLA SICUREZZA DELLA PISCINA, È ARRIVATO IL PRESIDENTE DELL’AZIENDA CHE HA IN GESTIONE L’IMPIANTO SPORTIVO CHE SI È GIUSTIFICATO: “POTEVA CONTAMINARE L’ACQUA DELLA PISCINA…”

La bagnina, dopo averla criticata pesantemente, l'ha allontanata dalla vasca della piscina dove stava allattando il figlio di 11 mesi. Questo è quanto ha denunciato una donna che domenica 30 giugno si era recata con il figlio e il marito al lido di Trento Nord di Gardolo. La mamma era da poco entrata in acqua quando il piccolo ha iniziato ad avere fame.

Ha quindi deciso di allattarlo sul posto, senza chiedere l'ok alla bagnina che - secondo il racconto della madre - appena vista la scena sarebbe andata su tutte le furie intimandole di uscire. «Un'addetta è venuta verso di me, chiedendomi che cosa stessi facendo e imponendomi bruscamente di uscire, continuando poi ad attaccarmi in modo malo dicendomi che ci vuole intelligenza a fare le cose e che ci vuole rispetto per le persone», ha raccontato la mamma al quotidiano L'Adige per poi aggiungere.

«Ci sono davvero rimasta male per i modi anche perché di fronte alla mia richiesta di spiegazioni mi è stato detto che il divieto era presente nel regolamenti, sebbene gli addetti non l'abbiano trovato. Non c'è stato verso di chiedere né alla bagnina né al suo superiore di poter allattare a bordo vasca». […]

Secondo Martino Orler, il presidente di Asis Trento (l'azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune), la verità starebbe però nel mezzo: «La bagnina potrebbe essersi posta in modo un po’ brusco, come può anche darsi che la signora abbia agito nella stessa maniera. […]»

Il presidente aggiunge che l’allontanamento della mamma dalla vasca sarebbe stato fatto anche per una questione di salute, perché «il cloro può essere contaminato dal latte mammario e siamo sempre soggetti a controlli quasi giornalieri da parte dell’Apss: se poi il quantitativo di cloro si altera, siamo costretti a chiudere momentaneamente creando un disagio a tutti i fruitori e al personale».

