IL GOVERNO NON È PARTITO BENISSIMO. L'OPPOSIZIONE ALLA MELONI SI STA MUOVENDO. IN FORZA ITALIA LA SITUAZIONE È COSÌ TESA CHE SI TAGLIA CON LA MOTOSEGA. INTANTO, NON C’È NESSUNISSIMO ACCORDO SUI VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (I FORZUTI NE PRETENDONO 12!) - MA LA ROGNA PIÙ GROSSA ARRIVA DALL’IMMARCESCIBILE LICIA RONZULLI, INCAVOLATISSIMA PER IL FATTO CHE NEL SUO DISCORSO A MONTECITORIO LA DUCETTA HA SORVOLATO SUI CINQUE DICASTERI IN MANO A FORZA ITALIA. DI CONTRO, “IO SONO GIORGIA” (E TE CORCO) SI È DILUNGATA SU QUELLI DELLA LEGA (VEDI LE AUTONOMIE REGIONALI). SUBITO LA VISPA RONZULLI HA CHIAMATO BERLUSCONI PER AIZZARLO IN VISTA DEL SUO DISCORSO DI DOMANI AL SENATO (PARE CHE, PER CONTO DI MARINA E PIERSILVIO, IL TESTO VERRÀ LETTO E CORRETTO DA GIANNI LETTA)