15 dic 2021 18:33

MA A CHI INTERESSA LA BELLEZZA INTERIORE DELLE MISS? IL METOO HA DEFINITIVAMENTE TRAVOLTO IL CONCORSO DI MISS AMERICA: ARRIVATO ALLA CENTESIMA EDIZIONE ORMAI NON HA PIÙ L’APPEAL DI UN TEMPO E VERRÀ TRASMESSO IN STREAMING (COME MISS ITALIA) – SE IL FEMMINISMO HA MESSO ALLA GOGNA I BIKINI, CHI SI INTESTA LE BATTAGLIE PER I DIRITTI DEGLI AFROAMERICANI È ANDATO A RIPESCARE QUANDO LE NON BIANCHE ERANO ESCLUSE – A DARE IL COLPO DI GRAZIA SONO STATE UNA SERIE DI EMAIL SESSISTE CHE…