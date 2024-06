MA CHI VA CON UNA TRANS E’ GAY? - BARBARA COSTA: “UN ETERO CHE SI FA PRENDERE DA PASSIVO DA UNA TRANSESSUALE NON DIVENTA ALTRO DA CIÒ CHE E’, TANTOMENO SE SI MASTURBA COI FILM DI QUESTO GENERE - FINO A POCO TEMPO FA ERA DIFFICILE TROVARE DONNE CHE GIRASSERO CON LE TRANS, ORA INVECE GRAZIE A CHERIE DE VILLE, ANGELA WHITE, ANA FOXXX, DISINVOLTE A ROTOLARSI IN QUESTE PELLICOLE, PER IL GODIMENTO LORO, E DEI LORO MILIONI DI FAN. ALCUNE ATTRICI TRANS HANNO DECISO DI…”

Barbara Costa per Dagospia

emma rose

Una pornostar trans senza caz*o, che caz*o di pornostar trans è? È una pornostar ex trans? Una pornostar donna? E se il caz*o ce l’ha, sta là, ma è senza testicoli? Che trans è? Quesiti caz*uti che richiederebbero risposte caz*ute, ma il porno ha caz*i più grossi a cui pensare: le pornoattrici trans, col pene, senza (più) il pene, in forse se tenerselo o no, si sono alleate e decise: chi è che, da due anni, assicura al settore entrate in salita? Noi! E allora: fatevi i cavoli vostri, quello che abbiamo o no tra le gambe è affar nostro! Dipende da noi, da ognuna, di noi, e voi, dipendete da noi, in larga parte dai denari che noi, vi portiamo, sicché… fate largo!

aubrey kate (2)

Lo ha fatto ben capire, e reso plateale, Domino Presley, pornostar trans (ce l’ha) presentatrice dei TEA′24, gli Oscar del Porno Trans. Premiando Ricky Greenwood, maschio e etero, per la Best Regia, gli ha fatto fare i ringraziamenti tenendo il microfono all’altezza… del di lei pene! Domino è uno dei volti – e dei peni – più noti, è una veterana, ma la Best Trans di quest’anno è lei, Zariah Aura, che ha ringraziato così: “Mi sono fatta il c*lo!”.

daisy taylor 4

E non chirurgicamente, Zariah ha ritoccato il viso, come se lo è femminilizzato Izzy Wilde, trans tra le nuove e desiderate, la quale ci avverte: lei porna fino a settembre, poi… addio pene! Izzy ha deciso, vuole un intervento di riaffermazione di genere, e vuole una vagina al posto del pene. Izzy nel modo più personale e netto fa quello che tre anni fa ha fatto Natassia Dreams, ex top model, trans e col pene, poi attrice porno, col pene, e ora senza. Natassia ha buttato giù un muro di pregiudizi: prima di lei, e ammettiamolo, fino a una decina di anni fa, le pornoattrici trans che prendevano la decisione di sottoporsi al cambio di sesso, nel porno non lavoravano più. Fine dei giochi.

natassia dreams

Dovevano loro malgrado reiventarsi una vita, privata e lavorativa. Se trans, fino a una decade fa, lavoravi perché c’avevi il pene, e basta. Oggi invece porni se hai il pene, se fai la riaffermazione di genere, ma pure se il pene ce l’hai ma ti fai togliere i testicoli cioè ti castri: Emma Rose è pornostar trans stra-seguita, lei che le p*lle non ce l’ha più. È meno trans, e più Emma, per questo? Nemmeno a pensarlo.

daisy taylor 3

Le trans del porno lottano perché non ci siano steccati tra di loro e tra le scelte che sacrosantamente ognuna per sé fa, e neppure tra loro e chi femmina ci nasce e crescendo donna sopra e sotto la sua pelle è, e tale se la vive di animo, e testa, e sesso. Ci sono attrici trans, come Aubrey Kate, che sono diventate boss, del porno, perché hanno capito che se non comandi e smazzi dollari, nulla puoi mutare: “Guadagnate più soldi possibile, è il solo modo per rompere trans-tetti di cristallo, nel concreto”.

daisy taylor 2

Sulla sua linea è Natassia Dreams, che avanza: “Finitela con TS o altre etichette sui siti porno! Le attrici etero hanno etichette che le identificano tali? No! Pertanto non vanno poste a noi, a nessuna di noi!”.

Ma non tutti sono d’accordo con lei, tutt’altro. Non pochi capi del porno ribattono: i porno-fan che cercano le trans per smanacciarsi digitano TS o Tranny o ogni altra sigla che "segna" che sei trans perché… il porno trans vogliono! Come fare a distinguerle da una attrice non trans, se non lo indichi? I bisogni del cliente vengono prima di ogni trans rivendicazione! Ma pure tra trans si litiga: c’è chi vede nel TS la sua, di rivendicazione! Di chi femmina non ci è nata, e se ne vanta! E Daisy Taylor, pornostar trans ai vertici, ha cambiato corpo in un’altra maniera: lei ha mantenuto il suo pene, e il suo seno frutto di esclusiva cura ormonale, ma è palesemente ingrassata: “Questo è ora il mio corpo, e mi ci sento divinamente”.

aubrey kate (3)

Guai a toglierle lo scettro di trans che ha fatto porno rivoluzione: lei è la prima ad aver analmente sc*pato in video un uomo etero! La prima a non farselo solo mettere, ma a metterlo a uno che non è gay, e manco bisex: è etero, etero, etero! E non diventi altro se ti fai sc*pare da passivo da una trans con il caz*o, come non diventi altro da ciò che sei se ti masturbi coi porno trans! E pensare che fino a poco tempo fa era difficile trovare donne che pornassero con le trans: chiedete a Bree Mills, boss e producer porno, tra le prime a lanciare piattaforme only trans, nei casini a assumere pornostar da accoppiare alle trans.

natassia dreams ana foxxx porn video

Pornoattrici sconsigliate da agenti e da tabù: fino agli anni ′10 dei Duemila, le trans del porno sono state minate dalla diceria di essere sporche, portatrici di malattie, e per questo confinate a pornare tra loro. Bugie assolute tramutatesi in miti negativi a causa delle tante morti trans per Aids negli 80s e nei 90s.

Il falso binomio trans uguale malattie è oggi sconfitto, e grazie alle lotte delle pornostar trans, e grazie ad attrici non trans come Cherie De Ville, Angela White, e come Ana Foxxx, disinvolte a porno rotolarsi con le colleghe trans, per il godimento loro, e dei loro milioni di fan. Bree Mills, e molti altri studios, oggi hanno la fila per girare porno tra trans e chiunque tu sessualmente sia.

cherie de ville emma rose

Sta a vedere che tra un po’ il pene a una trans non servirà davvero più: in "More", porno by Dorcel, la trans Emma Rose non domina né sovrasta e non penetra le sue due partner, Kira Noir e Casey Calvert. È sesso denso, in 3some, e fatto di bocca, leccate, e mani. Un "trans-lesbico" soft. Con due donne con vagina, e una col pene.

natassia dreams 7 natassia dreams 6 domino presley lato b angela white emma rose girls will be girls porn video emma rose 1 natassia dreams 2 natassia dreams 3 natassia dreams ana foxxx porn video 1 emma rose 2 natassia dreams 4 natassia dreams 1 zariah aura best trans 2024 (1) natassia dreams 5 domino presley porn video izzy wilde 3 daisy taylor aubrey kate (1) aubrey kate izzy wilde emma rose (1) more porn video cover izzy wilde 2 domino presley izzy wilde 1 daisy taylor 1