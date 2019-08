MA CI PRENDI PAR-KOUR? – LO SVALVOLATO TOBY SEGAR HA LASCIATO TUTTI SENZA FIATO A BASILEA DOPO ESSERSI LANCIATO NEL RENO CON UNA PERICOLOSA ACROBAZIA: L’ATLETA INGLESE HA PRESO LA RINCORSA IN STRADA E, CON UNO SLANCIO SU UN MURETTO, È LETTERALMENTE VOLATO SUL MOLO FINO A PRECIPITARE IN ACQUA…(VIDEO)

Da "www.tio.ch"

toby segar 1

Attraversa la strada di corsa, salta su un muretto, scavalca l’intera banchina e finisce più in basso nelle acque del Reno. Sono sceniche le acrobazie effettuate negli scorsi giorni da un giovane e Basilea e riprese da più persone.

Tra chi lo osservava con ammirazione, immortalandolo in video, e chi invece storceva il naso perché «è pericoloso e vietato, lì passano spesso dei battelli», sicuramente le gesta del ragazzo non sono passate inosservate.

Ma non si tratta di improvvisazioni. Il protagonista è infatti l'inglese Toby Segar, conosciuto nel mondo del parkour (disciplina sportiva nata in Francia e considerata come l’arte di superare velocemente e in modo efficace gli ostacoli) e tre volte finalista all’edizione britannica di “Ninja Warrior”.

toby segar 5

Il traceur ha trascorso qualche giorno, la scorsa settimana, a Basilea e ha sfruttato il territorio per le sue acrobazie. I video sono nel frattempo stati visti da migliaia di persone e sostenitori di Toby Segar.

toby segar 8

Ma non tutti lo hanno apprezzato: «È inquietante», ha commentato uno, «è una cosa stupida fatta solo per ottenere like sui social» ha chiosato un altro.

toby segar 6 toby segar 2 toby segar 3 toby segar 10 toby segar 4 toby segar 7 toby segar 9