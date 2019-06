MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ GRU – UN DICIASSETTENNE SI FILMA MENTRE SI ARRAMPICA E PENZOLA DA UNA GRU A MANCHESTER– IL GIOVANE SCAVEZZACOLLO, IN ARTE “THE LITTLE NUISANCE”, AVEVA GIÀ TENTATO L’IMPRESA UN’ALTRA VOLTA SENZA RIUSCIRCI – IL FILMATO È STATO PUBBLICATO PRONTAMENTE SU YOUTUBE, CON IL TITOLO: “SCIVOLANDO DA UNA FOT**** GRU”, PERCHÉ MENTRE SCENDEVA… – VIDEO

UN ragazzino di 17 anni ha messo in gioco la propria vita per il solito quarto d’ora di celebrità (anzi, 2 minuti e mezzo). L’adolescente, il cui nome d’arte è “The Little Nuisance”, si è arrampicato su una gru a Manchester per poi penzolare dalla cima del macchinario. Nel video a un certo punto il ragazzo si mette a ridere mentre sotto di lui passa un’auto della polizia.

Pubblicato con un disclaimer che invita a non emularlo, il filmato si intitola “Scivolando giù da una fottuta gru che mi ha bruciato il culo”. Perché? Semplice, mentre stava scendendo, è scivolato con il sedere lungo una piattaforma metallica. “The Little Nuisance aveva già provato la stessa impresa un’altra volta, ma era troppo tardi e si era già fatto buio. Troppo buio per girare il video, che era l’unica cosa che gli interessava.

