MA COME, NON DOVEVA CAMBIARE TUTTO CON BIDEN ALLA CASA BIANCA? – ENNESIMA TRAGEDIA AL CONFINE TRA MESSICO E STATI UNITI: UNA BAMBINA GUATEMALTECA DI NOVE ANNI È ANNEGATA MENTRE CERCAVA DI ENTRARE NEGLI USA – IL FLUSSO DEGLI ILLEGALI CHE PROVANO A PASSARE È AUMENTATO PER TRE MOTIVI: IL MIGLIORAMENTO DELLA PANDEMIA, IL CAOS IN AMERICA CENTRALE E I MESSAGGI “APERTURISTI” DI “SLEEPY JOE” (CHE SONO RIMASTE CHIACCHERE AL VENTO) – VIDEO

Paolo Mastrolilli per “La Stampa”

migranti sul rio grande

Aveva nove anni, e gli agenti del Border Patrol del Texas l'hanno trovata svenuta sopra un'isola del Rio Grande, insieme ad una donna e un bambino di tre anni. Li hanno soccorsi, portandoli al centro medico di Eagle Pass. La madre e il figlio piccolo si sono ripresi, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

La tragica morte di questa bambina guatemalteca, avvenuta il 20 marzo scorso ma rivelata venerdì, è solo l'episodio più triste di un'emergenza che scuote gli Usa da anni, ma ora colpisce Biden.

migrante annegato sul rio grande

La stagione tra l'autunno e la fine della primavera è quella in cui la maggior parte degli illegali cerca di attraversare il confine col Messico, perché è meno calda e rischiosa. I numeri erano aumentati anche con Trump, ma il Covid aveva fermato pure questo traffico.

joe biden

Ora è ripreso, per almeno tre motivi: primo, il miglioramento della pandemia; secondo, il peggioramento nei Paesi d'origine come Guatemala, Honduras e Salvador, a causa di violenze e disastri naturali; terzo, il messaggio di Biden sulla volontà di garantire un trattamento più umano ai migranti, in particolare i bambini.

I risultati sono descritti dalle statistiche. L'anno scorso 227 cadaveri di migranti erano stati trovati lungo la frontiera. Da ottobre ad oggi, solo nel Del Rio Sector il Border Patrol ha soccorso oltre 500 illegali, e 82 sono morti. Mercoledì un cubano è affogato, cercando di nuotare intorno alla barriera di confine fra Tijuana e San Diego.

il rio grande

In totale, a febbraio gli agenti hanno fatto quasi 100.000 arresti. Le famiglie fermate sono state 17.773, contro le 6.173 di gennaio. Al momento il Border Patrol ha in custodia circa 5.000 minorenni non accompagnati, e oltre 800 sono rimasti nei centri di prima accoglienza più delle 72 ore consentite dalla legge.

border patrol pattuglia il rio grande

I narcos guadagnano dal traffico e lo sfruttano per consegnare droga. Biden ha incaricato la vice Harris di gestire l'emergenza, con tre obiettivi: migliorare le condizioni nei Paesi d'origine, per limitare le partenze; tenere il confine chiuso per chi non ha il diritto legale di immigrare o ricevere asilo; garantire un trattamento umano ai bambini. Sono interventi che richiedono tempo, ma il tempo non c'è perché la crisi è già scoppiata.

