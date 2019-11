MA COME TI VESTI? CIRCO DEGLI ORRORI SULLA PASSERELLA DEGLI "AMERICAN MUSIC AWARDS 2019" DOVE LE STAR HANNO DATO IL PEGGIO: BILLIE EILISH IN VERSIONE APICOLTORE, CHRISTINA AGUILERA CON SPALLINE ARCHITETTONICHE E INUTILMENTE ESAGERATE E SHANIA TWAIN CON APERTURA ALARE DA DIMENTICARE - KESHA SFILA IN ACCAPPATOIO VERSACE E LIZZO SE NE FOTTE DELLA SUA FISICITÀ E SI PRESENTA… - VIDEO

Cristiano Vitali per "www.iodonna.it"

lizzo American Music Awards

Agli American Music Awards 2019, il terzo premio più importante della musica americana, trionfo di Taylor Swift con 6 premi. Di cui uno come Artista dell’anno, un altro – pesantissimo – come Artista del decennio e il record di artista più premiata di sempre con 29 AMA’s, superando Michael Jackson.

shania twain 3

Tra le performance, oltre a Swift, ovviamente, Billie Eilish, Green Day, Lizzo e Shania Twain e Christina Aguilera. Quest’ultima la meglio diva della serata. Dal red carpet, in Jean Paul Gaultier bianco con spalline architettoniche e cappuccio che ricordano gli abiti di Norma Shearer degli anni Trenta, cioè Hollywood d’oro; alla performance con abito effetto maniche alta moda ma capelli sleek back raccolti in una treccia semi tribale.

kesha 1

Altrove, trionfo del verde. Sia per gli uomini che per le donne presenti agli American Music Awards 2019. Miniabito verde smeraldo per Selena Gomez, che stava meglio a lei rispetto al modello che sfilò in passerella; anche se in realtà è il suo super bob alla Krystle Carrington di Dynasty che ha avuto più impatto del vestito. Verde anche per il completo del rapper Lil Nas X.

christina aguilera 1

Che – chissà se intenzionale oppure no – sembrava un look di Prince, tributo al suo amore per i colori fluo e per le stampe a contrasto. Tra le veterane, Carole King è arrivata con un paio di leggins e giacca in paillettes, comodità prima di tutto; invece per decifrare l’outfit di Shania Twain aspettiamo vengano organizzati dei simposi dedicati.

billie eilish 3

Genio solitario, e perciò da proteggere, Lizzo. Che ha aggiunto alla serie di look che non sta sbagliando da un bel po’ di tempo un Valentino corto a volant a cascata, abbinato al tocco ironico di una micro borsa: capiente giusto per una mentina.

