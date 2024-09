MA COME TI VESTI? MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA EDITION! NANNI MORETTI SUL RED CARPET CON CAMICIA A MEZZE MANICA ED È SUBITO PENSIONATO CHE GUARDA I CANTIERI – ISABELLA HUPPERT IN MODALITÀ COSPLAY - ZHANG ZIYI SGUAINA COSCIA E ZINNE, MA I CAPEZZOLI SONO COPERTi DAGLI ORRIPILANTI DISCHETTI IN SILICONE – BEATRICE VENEZI TENTA DI FAR DIMENTICARE LE PAROLE DELLA BOCCIA E SI INFAGOTTA IN UN ABITO RIGOROSAMENTE NERO. SIENNA MILLER MEZZA NUDA IN CULOTTE E CUISSARD…

Estratto dell'articolo di Gian Luca Baizano per www.corriere.it

sienna miller

Il tappeto rosso della ottantunesima edizione della Mostra d’arte cinematografica di Venezia ha segnato il termine della manifestazione e la proclamazione dei vincitori. Hanno sfilato i giurati guidati da Isabelle Huppert e i premiati. […] il red carpet conclusivo è risultato molto castigato e molto al maschile. […]

Isabelle Huppert cosplay: 4

beatrice venezi

L'espressione di Isabelle Huppert parla da sola: «Questo (red carpet) è finalmente l'ultimo». Sin dall'apertura della kermesse l'attrice ha deliziato gli astanti ogni sera con la medesima espressione scocciata (diciamo cosi?), cambiando però di look. Quello conclusivo un amarcord nostalgico del prequel di Star Wars, omaggio forse alla regina Amidala. Detto ciò madame Huppert resta sempre una regina on stage.

Sveva Alviti prosciugata: 6

Impegnativo far da madrina. E Sveva Alviti lo dimostra. Prosciugata tenta un Effetto Marilyn con le mani sui fianchi. Ma...

Zhang Ziyi leggiadra: 6,5

sveva alviti

Un red carpet dove sono state poche le concessioni al sogno a cui Hollywood ci ha abituati. Vincenti sono state le dive e le ospiti che hanno optato per il gran sera nero. L'alternativa (meno riuscita) gli abiti bianchi. Così ecco l'attrice cinese Zhang Ziyi con un leggiadro abito con stola/strascico drappeggiata sulla spalla total black e make up perfetto.

Beatrice Venezi inappuntabile: 7

Il rigore del podio Beatrice Venezi se lo è imposto anche nella scelta del suo look. Total black con scollatura illuminata da una parure in smeraldi e diamanti e valorizzata dal bustier plissettato sul punto vita. Armonicamente inappuntabile.

isabelle huppert

[…]

Barbara Paz trampoliera: 6,5

La «zeppa trampolata» anni Ottanta ritorna alla grande. Ci pensa l'attrice brasiliana e giurata Barbara Paz. Ironia e twist di stile da premiare.

Aliia Roza scivolata: 5

Aliia Roza ieri, venerdì, era diventata una certezza dei red carpet. Oggi, nella stretta finale fa uno scivolone con la scelta dell'abitino trasparente effetto fior di loto appassituccio. Speriamo si rifaccia sul prossimo red carpet.

Nanni Moretti mezze maniche: 4

nanni moretti

Piace a lui, ma non è detto debba piacere a tutti. La versione mezze maniche, che per certi versi ricorda certe scelte di non stile di Fantozzi, sembra essere invece la decisione presa da Nanni Moretti nel coprirsi e presentarsi sul red carpet a Venezia. Ha ritirato il Leone per il miglior restauro di pellicola per «Ecce Bombo». Magari un restauro no, ma un ripensamento sulla propria immagine ci potrebbe anche stare.

Sienna Miller accaldata: 5

Strane davvero le star. Ieri, venerdi 6, alla proeizione pomeridiana di «Marion», di cui era produttrice, l'attrice Sienna Miller era «stra Star». Oggi come interprete di «Horizon» ha scelto invece un look che poteva solo denunciare un gran caldo. E una gran confusione. Tra la panta/tuta/abito trasparente, bianca e ricamata su cuissard neri e cinturone macro logato. Vero è che il red carpet è come una paserella, ma non è detto che per attraversarlo vada fatto il copia incolla dei look delle sfilate.

aliia roza

Kevin Costner body guard: 5

L'immaginario collettivo delle platee cinematografiche lo identifica ancora come la mitica body guard dell'omonimo film con Whitney Houston. Va bene. Però il bel, ex bellissimo, Kevin Costner sembra esserne rimasto anche lui intrappolato. E l'abito grigio da riunione per un Cda aziendale forse poteva non essere la soluzione festivaliera più consona al suo ruolo di divo

Pedro Almodóvar smarrito: 6

Sembra che il nubifragio di venerdì scorso abbia destabilizzato un po' tutti. Così ecco arrivare, soletto soletto e un po' smarrito, il regista Pedro Almodóvar. Con un look che sembra voler urlare a squarciagola il titolo di un suo celebre e storico film: «Che ho fatto io per meritare questo?». Però alla fine on stage gran sorriso e Leone d'oro.

kevin costner

Stefano De Martino Sanremo arrivo: 6

Ha raccolto il testimone da Amadeus ad «Affari Tuoi» e ora l'ex signor Belen Stefano De Martino spopola su Rai1. Tutti lo celebrano e lui ha capito che seguire le orme di Amadeus fa bene. Così sul red carpet di Venezia ha iniziato a fare le prove abbottonandosi in un tuxedo e facendo già il simpaticissimo simpaticone. «Sanremo aspettami», sembra già dire. E aggiungere pure: «Vedrai anch'io sfoggerò un guardaroba intero di tuxedo fantasy».

