Estratto dell'articolo di Federico Rocca per www.vanityfair.it

Il settimo red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2024 è dominato dalle creazioni griffate Loewe, uno dei brand più amati e apprezzati degli ultimi anni, grazie al clamoroso revamp conferitogli dal genio del direttore creativo Jonathan Anderson. Ed era un po' inevitabile che lo fosse, considerato lo stretto legame che lega il marchio a Luca Guadagnino, regista superstar della pellicola in concorso Queer, con un inedito Daniel Craig, l'affascinante neostar Drew Starkey, Lesley Manville, e Jason Schwartzman.

Sul tappeto rosso del film - uno dei più attesi in assoluto di questa Mostra - una nuova e più curiosa dimensione dell'eleganza anche maschile, che ci ha decisamente conquistato. Così come lo stile classico, sexy ma non volgare, da diva che non ha bisogno di fuochi d'artificio per annunciarsi di Rachel Weisz, sul red carpet al fianco del marito Craig, impeccabili in un Atelier Versace da manuale.

Ma è stato facile farci conquistare anche dalle prove di stile esibite da alcune delle signore che stanno lasciando una traccia in questa edizione della kermesse: dalla presidentessa di giuria, una sempre più inarrivabile Isabelle Huppert, alla ieratica Tilda Swinton (alla quale basta un paio di scarpe per fare la differenza), dalla svolazzante madrina Sveva Alviti all'adorabile Philippine Leroy-Beaulieu, per arrivare a Taylor Russell, in vena di sperimentazioni più (come in questo caso) o meno riuscite.

DANIEL CRAIG IN LOEWE

A qualcuno manca James Bond? Io non credo proprio…

Voto: 7+

RACHEL WEISZ IN ATELIER VERSACE

Bella, adeguata, misurata. Le ha proprio tutte.

Voto: 7++

DREW STARKEY IN LOEWE

Per me, è nata una stella.

Voto: 7

SVEVA ALVITI IN GUCCI

Quando «essere al verde» non ci deprime.

Voto: 6/7

TAYLOR RUSSELL IN LOEWE

Poteva essere un patatrac, e invece è un wow!

Voto: 7

LESLEY MANVILLE IN LOEWE

Quando la classe è tutto.

Voto: 8

TILDA SWINTON IN ALAÏA

Andate tutte a lezione di scarpe da lei, per favore.

Voto: 7

ISABELLE HUPPERT IN GIORGIO ARMANI PRIVÉ

Se c'è sulla Terra qualcosa che assomiglia alla perfezione, per me è il suo guardaroba.

Voto: 9

PEDRO ALMODOVAR

Decisamente meglio ieri, in total pink.

Voto: 5

MARYNA IN VERSACE

Voce del verbo «andarsele a cercare».

Voto: 5

ALBA PARIETTI

Alba è incontenibile. un po' come il suo piede.

Voto: 6

PHILIPPINE LEROY-BEAULIEU IN ERDEM

Una delle nostre prefe. E non a caso.

Voto: 7

ELISABETTA FRANCHI IN ELISABETTA FRANCHI

Facciamo che agli stilisti il voto non lo diamo? Facciamolo.

ROSE BERTRAM

Rosa, rosae… la declinazione è completa.

Voto: 4

MARIA BORGES

Un classico del genere, che lei sa comunque reggere molto bene.

Voto: 7

NATALIA PARAGONI

meglio non fare Paragoni.

Voto: 5 ½

NILUFAR ADDATI

Comparsata nella serie tv Kaos?

Voto: 6----

TAYLOR MEGA

Ed è subito Bagaglino

Voto: 5

GEORGINA RODRIGUEZ

Ci sono abiti belli, ma non adatti a tutti. Se proprio ne volete un esempio, eccovelo.

Voto: 5

MILENA MICONI IN GABRIELE FIORUCCI BUCCIARELLI

Tutto un po' disordinato, tutto un po' affidato al caso.

Voto: 5 ½

ALESSIA ORRO

Proporzioni da rivedere.

Voto: 5/6

MARTINA STELLA

Modalità showgirl.

Voto: 6-

CLIZIA INCORVAIA

Il tattoo casca male.

Voto:5

MADALINA GHENEA

Sempre maliarda.

Voto: 6+++

VALERIA BRUNI TEDESCHI

Guai a contraddirla.

Voto: 6---

LUCA GUADAGNINO

Noi, ragazzi di oggi noi.

Voto: 6