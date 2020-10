MA UNA COPPIA SI DEFINISCE “COPPIA” SOLO SE FA SESSO? SENTENZA STORICA DI UN TRIBUNALE CANADESE CHE HA CONCESSO LA DEFINIZIONE DI "RELAZIONE CONIUGALE" A UN UOMO GAY CHE HA CHIESTO CHE LA DONNA CON CUI HA AVUTO UN FIGLIO POSSA ESSERE ACCOLTA IN CANADA – LUI È FUGGITO DAL SUO PAESE D’ORIGINE PERCHÉ ERA PERSEGUITATO PER IL SUO ORIENTAMENTO SESSUALE E…

DAGONEWS

omosessualita' 9

Si sono incontrati per la prima volta all'università all'estero dove lei si è invaghita di lui, senza avere il coraggio di confessarlo. Anni dopo, hanno fatto sesso, lei è rimasta incinta e hanno deciso di crescere il loro bambino insieme.

Lui nel frattempo ha chiesto e ottenuto asilo in Canada e ha presentato domanda affinché anche lei e il bambino potessero unirsi a lui. C'era solo un problema: lui è gay.

omosessualita' 5

Per molti, compresi diversi impiegati dell’ufficio immigrazione che hanno esaminato il caso, questa circostanza non fa di loro una coppia. Ma a ribaltare gli stereotipi con una sentenza storia è stata un tribunale canadese che ha stabilito che la coppia può soddisfare la definizione legale di "relazione coniugale".

Gli avvocati canadesi la definiscono una grande vittoria per i diritti di quelle che molti hanno chiamato "coppie di orientamento misto". «A livello sociale, siamo così abituati al sesso come aspetto determinante di una relazione - ha detto al Washington Post l'avvocato della coppia, Athena Portokalidis - Ma se la definizione si adatta alle coppie non sposate, ma che stanno insieme da 50 anni, perché non può adattarsi alle coppie di orientamento misto?».

omosessualita' 3

Il 17 settembre, durante il processo di appello, il giudice Janet M. Fuhrer ha detto che la Divisione canadese sull'immigrazione ha agito "facendo affidamento sugli stereotipi" nel respingere la richiesta della coppia: «La decisione dello IAD si è basata su un pregiudizio, concentrandosi sulla capacità delle coppie di orientamento misto a impegnarsi in rapporti sessuali».

Secondo i documenti del tribunale, l’uomo ha ottenuto asilo in Canada perché era stato perseguitato nel suo paese d'origine a causa del suo orientamento sessuale. In quel momento già sentiva la sua compagna di studi. Sono andati in vacanza insieme circa sette anni fa e hanno fatto sesso non protetto. Lei è rimasta incinta nel gennaio 2014.

omosessualita' 10

Da quel momento in poi hanno deciso di crescere il bambino insieme nonostante la distanza. Hanno fatto altri due viaggi: una volta durante la gravidanza e un'altra volta quando il loro bambino aveva 2 anni. La coppia parla regolarmente su Skype, ha detto Portokalidis, e l’uomo invia denaro alla donna per crescere il piccolo.

omosessualita' 1 omosessualita' 8