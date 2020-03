MA LA COREA DEL SUD NON AVEVA FERMATO IL CORONAVIRUS? – NEL PAESE ASIATICO TORNANO A SALIRE I CASI, A CAUSA DI ALCUNI NUOVI FOCOLAI. I MORTI SONO PIÙ DI 100 E IL TOTALE DEGLI INFETTI 8799 – PRIMI 2 DECESSI ANCHE A SINGAPORE, TERZO GIORNO SENZA CONTAGI IN CINA

Coronavirus: risalgono casi in Corea Sud

sanificazione in corea del sud

(ANSA) - PECHINO, 21 MAR - Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud, a causa di alcuni piccoli focolai: secondo i dati forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) aggiornati a venerdì, le infezioni aggiuntive sono 147 dalle 87 di giovedì, portando il totale a 8.799. Con 8 nuovi morti, il bilancio dei decessi supera quota 100, fino a 102, a un mese dalla prima vittima causata dal Covid-19.

in corea del sud tutti con le mascherine

Il focus della autorità sanitarie è sui nuovi focolai di infezione, come un call center a Seul e un ospedale di Daegu.

Coronavirus: Singapore,primi 2 decessi

in corea del sud controlli anche drive in

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il ministero della Sanità di Singapore ha annunciato oggi i primi due decessi provocati dal coronavirus nella città Stato asiatica: secondo quanto riporta il Guardian si tratta di una 75enne di Singapore e di un indonesiano 64enne. Finora i casi accertati di contagio sono 385.

test anche ai guidatori

Terzo giorno senza nuovi contagi in Cina

disinfestazione in cina

(ANSA) - PECHINO, 21 MAR - Per il terzo giorno di fila, la Cina non ha avuto nuovi casi di coronavirus generati sul fronte interno, neanche a Wuhan. I nuovi decessi sono stati sette, tutti nell'Hubei. Salgono quindi a 81.008 i casi di contagio in tutta la Cina: 6.013 pazienti ancora sottoposti a trattamento medico; 3.255 morti; 71.740 che hanno superato l'infezione, portando il tasso di guarigione all'88,5%.

disinfestazione a daegu, in corea del sud, di fronte alla chiesa del gesu' shincheonji

