12 ago 2021 12:28

MA COSÌ QUANDO NE USCIAMO? – UN 30ENNE, POSITIVO AL COVID, SI È PRESENTATO IN AEROPORTO A PALERMO PER IMBARCARSI SU UN VOLO PER MILANO: FORTUNATAMENTE LO STRONZO È STATO RICONOSCIUTO DA UN’ALTRA PASSEGGERA CHE, PER PURA CASUALITÀ, POCHE ORE PRIMA ERA IN FILA CON LUI PER FARE IL TAMPONE E AVEVA ASSISTITO ALLA SCENA IN CUI L’UOMO AVEVA SCOPERTO LA POSITIVITÀ AL TEST – ORA PER LUI È SCATTATA…