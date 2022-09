MA DAVVERO HARRY STYLES GLI HA SPUTATO O È CHRIS PINE CHE È TOTALMENTE BRUCIATO? ESPLODE LO “SPUTOGATE” A VENEZIA DURANTE LA PREMIERE DI “DON’T WORRY DARLING”, IL FILM DI OLIVIA WILDE GIÀ CHIACCHIERATO PER LO SCAZZO DELLA REGISTA CON LA PROTAGONISTA FLORENCE PUGH – MENTRE STYLES SI SIEDE PARE SPUTARE SU PINE CHE INTERROMPE L’APPLAUSO, SI GUARDA LE MANI ED ESPLODE IN UNA RISATA ISTERICA… - VIDEO

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

Da www.rollingstone.it

lo sputo di harry styles a chris pine 6

C’era grande attesa a Venezia 79 per la premiere di Don’t Worry Darling, il film di Olivia Wilde interpretato, tra gli altri, dal suo compagno Harry Styles.

Il film, tra i più chiacchierati della kermesse, è arrivato a Venezia 79 con un bel carico di tensioni interne (in particolare per il possibile litigio tra Wilde e Florence Pugh, l’attrice protagonista della pellicola che non si è presentata – per impegni – alla conferenza stampa di presentazione), rispettando le aspettative, almeno quelle relative al gossip visto che il film, almeno per noi, ha deluso.

Ad alimentare ulteriormente il fuoco del pettegolezzo, infatti, è stata una clamorosa e inaspettata notizia che ci arriva direttamente dalla premiere: Harry Styles potrebbe aver sputato addosso a Chris Pine, co-protagonista della pellicola.

lo sputo di harry styles a chris pine 4

In un video apparso su Twitter, Styles sta raggiungendo la sua poltrona per assistere alla proiezione del film quando, prima di sedersi accanto a Pine, sembra lasciar cadere della saliva sull’attore. Pine, di reazione, blocca l’applauso e guarda incredulo verso il punto in cui la saliva di Styles potrebbe averlo colpito, rivolge gli occhi al cielo e sospira come incredulo, mantenendo un sorriso impassibile. I due non si rivolgono sguardi e Styles si accomoda in poltrona.

lo sputo di harry styles a chris pine 2

Non è chiaro, ed è probabilmente impossibile capirlo da questo video, se Styles abbia intenzionalmente sputato su Pine o se gli sia solamente sfuggita un po’ di saliva, ma di certo sui social lo Spitgate è iniziato, e il pubblico vuole sapere la verità. Su Twitter già si ironizza: meglio lo sputo o lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock?

lo sputo di harry styles a chris pine 5 chris pine harry styles 2 harry styles lo sguardo languido tra harry styles e olivia wilde harry styles 1 harry styles 3 harry styles 2 i meme sullo sputo di harry styles a chris pine 1 harry styles 5 harry styles sydney chandler olivia wilde harry styles 4 harry styles gemma chan chris pine florence pugh harry styles 6 i meme sullo sputo di harry styles a chris pine 3 i meme sullo sputo di harry styles a chris pine 2 lo sputo di harry styles a chris pine 1 i meme sullo sputo di harry styles a chris pine 4 i meme sullo sputo di harry styles a chris pine 5 i meme sullo sputo di harry styles a chris pine 6 i meme sullo sputo di harry styles a chris pine 7 lo sputo di harry styles a chris pine 3