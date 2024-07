L’ANALISI DELL’ATTENTATO AL TYCOON BY DARIO D’ANGELO: “NEI MINUTI SUCCESSIVI AGLI SPARI È SPUNTATA L'IMMAGINE DI UNA SCALA DIRETTA VERSO UN TETTO: SI CONFERMEREBBE L'ESISTENZA DI UNA FASE DI PIANIFICAZIONE . CIÒ CHE È PIÙ GRAVE: UN TESTIMONE HA DICHIARATO ALLA BBC DI AVER AVVISTATO UN UOMO SUL TETTO ALCUNI MINUTI PRIMA DEGLI SPARI E DI AVER AVVERTITO LA POLIZIA. SECONDO L'AUTORE DELLA SEGNALAZIONE, LA RISPOSTA DELLE FORZE DELL'ORDINE NON È STATA PRONTA E…” -

??? ANALISI DELL'ATTENTATO A DONALD TRUMP 1/6 L'America è sotto choc: l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald #Trump, ha subito un attentato durante un comizio a #Butler, in #Pennsylvania. Le sue condizioni sono buone: Trump è stato molto fortunato. Per quanto le informazioni… pic.twitter.com/dmfTzS7wRh — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) July 14, 2024

ANALISI DELL'ATTENTATO A DONALD TRUMP

Estratto del'articolo di www.dangelodario.it

donald trump dopo l'attentato

L'America è sotto choc: l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald #Trump, ha subito un attentato durante un comizio a #Butler, in #Pennsylvania. Le sue condizioni sono buone: Trump è stato molto fortunato. Per quanto le informazioni sulla dinamica dell'accaduto siano ancora incomplete, la visione dei filmati e le informazioni provenienti dal Secret Service ci consentono di tracciare una prima analisi dei fatti e di delineare ciò che potrebbe succedere nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

la scala usata da mark crooks per salire sul tetto da dove ha sparato a donald trump

Di tutti i video fin qui diffusi dai media americani ce n'è uno che più degli altri fornisce informazioni sul tentato assassinio di Donald Trump. Ma partiamo con ordine: chi ha sparato al leader dei Repubblicani? E da dove? L'immagine qui sotto fornisce un quadro chiaro. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno recuperato dalla scena del crimine un fucile semiautomatico di tipo AR-15: ad imbracciarlo un uomo di carnagione bianca. Il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) ha avviato una procedura di tracciamento di emergenza dell'arma ritrovata per cercare di risalire all'identità dell'attentatore. La polizia crede sia questione di poche ore prima di ottenere le conferme necessarie.

l Secret Service ha chiarito che il tiratore ha aperto il fuoco dal tetto di un edificio posto all'esterno del perimetro di sicurezza. Siamo in presenza di una prima falla nella protezione dell'ex Presidente. L'azione di "bonifica" delle aree circostanti è la più importante tra quelle che precedono un raduno di massa avente come protagonista un ex inquilino della Casa Bianca. Il fatto che il cecchino abbia aperto il fuoco da circa 120-150 metri non è una giustificazione ma un'aggravante.

il punto da cui ha sparato mark crooks al comizio di donald trump

Nei minuti successivi agli spari è spuntata sui social l'immagine di una scala diretta verso il tetto: si confermerebbe l'esistenza di una fase di pianificazione. Ciò che è più grave: un testimone ha dichiarato alla BBC di aver avvistato un uomo sul tetto alcuni minuti prima degli spari e di aver avvertito la polizia. Secondo l'autore della segnalazione, la risposta delle forze dell'ordine non è stata abbastanza pronta: è probabile vi sia stato un ritardo di comunicazione con gli agenti del Secret Service responsabili della protezione di Trump. Alla vista di un uomo sul tetto, l'ex Presidente avrebbe dovuto essere messo immediatamente in sicurezza, allontanato seduta stante dal palco.

matthew crooks ripreso prima di sparare al comizio di donald trump

Ma questo attentato può essere diviso in due fasi: un prima e un dopo gli spari. E allora:

- La reazione di Trump e la richiesta delle scarpe.

- Gli errori del Secret Service.

matthew crooks attentatore di donald trump

- Il filmato chiave.

THOMAS MATTHEW CROOKS MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP DONALD TRUMP THOMAS MATTHEW CROOKS attentato a donald trump in pennsylvania6 attentato a donald trump in pennsylvania2 attentato a donald trump in pennsylvania12 attentato a donald trump in pennsylvania13 attentato a donald trump in pennsylvania7 attentato a donald trump in pennsylvania10 attentato a donald trump in pennsylvania5 attentato a donald trump in pennsylvania11 THOMAS MATTHEW CROOKS

- I grandi rischi delle prossime ore.