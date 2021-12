MA DOVE VAI, SE IL PASS NON CE L'HAI? - DA LUNEDI' IL GREEN PASS "BASE" SARA' OBBLIGATORIO ANCHE PER I RAGAZZI SOPRA I 12 ANNI CHE VOGLIONO SALIRE SU UN MEZZO PUBBLICO - NONOSTANTE LE RESISTENZE DEI SINDACATI, LA VERIFICA DEL CERTIFICATO E' STATA AFFIDATA AI CONTROLLORI, IN QUANTO INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO - LE MULTE PER CHI ACCEDE A SPETTACOLI, EVENTI, DISCOTECHE, RISTORANTI O BAR SENZA SUPER GREEN PASS VANNO DAI 400 AI MILLE EURO AI...

Rinaldo Frignani per il Corriere della Sera

Un tampone molecolare valido 72 ore o uno antigenico che assicura copertura per 48 ore. Da lunedì sarà obbligatorio anche per i ragazzi sopra i 12 anni che vogliono salire su un mezzo pubblico. Lo ha deciso il governo, rendendo obbligatorio in questo modo il green pass «base» anche per gli alunni delle medie e superiori che si spostano in bus, tram, metro e sui treni locali.

Se n'è parlato proprio ieri pomeriggio anche nel corso di un vertice fra Viminale e ministero dei Trasporti. L'ennesima riunione prima dell'applicazione delle nuove norme di sicurezza anti-Covid che in questo caso potrebbero avere un impatto non indifferente sulle famiglie con ragazzi ancora non vaccinati (il 40% della platea scolastica) mentre gli altri avranno da subito il super green pass. Da qui l'ipotesi di tamponi gratuiti forniti ai primi da farmacie e strutture sanitarie regionali, come anche quella di una deroga fino alle vacanze di Natale.

Sempre in tema trasporti è stato chiarito che i controllori dovranno verificare a bordo i green pass dei passeggeri in quanto incaricati di pubblico servizio, nonostante le resistenze dei sindacati di categoria, richiedendo se necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Soprattutto in uscita.

Le nuove norme prevedono multe da 400 a mille euro per chi accede a spettacoli, eventi sportivi, discoteche, cerimonie pubbliche, ristoranti e bar senza certificato verde rinforzato (guariti o vaccinati), come anche per chi utilizza i mezzi pubblici senza il lasciapassare, con l'auspicio del capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi che non ci siano né conseguenze sul servizio né problemi di ordine pubblico.

In realtà i controlli sono già iniziati e verranno potenziati da oggi, anche sulla movida, come ha ribadito il capo della polizia Lamberto Giannini che sottolinea l'attuale «contesto sociale delicato e complesso», mentre è di giovedì il nuovo record giornaliero di lasciapassare scaricati: 1.191.447. Obbligo per tutti i lavoratori di avere il green pass base e di vaccinarsi dal 15 dicembre prossimo per personale amministrativo della sanità, docenti e amministrativi della scuola, operatori delle forze di polizia e del soccorso pubblico.

Sempre con il base si potranno utilizzare mezzi di trasporto pubblico, andare in alberghi, palestre, piscine, con ulteriori restrizioni per i non vaccinati in zona gialla. Sanzioni in alcuni centri storici per chi non indosserà la mascherina anche all'aperto, mentre ieri i carabinieri del Nas hanno denunciato e sospeso 281 medici no vax che continuavano a esercitare.