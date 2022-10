17 ott 2022 19:54

MA È DREW BARRYMORE CHE NON VUOLE PIÙ SCOPARE O NON TROVA NESSUNO PER UNA TROMBATA? – L’ATTRICE È TORNATA A PARLARE DEL SUO RAPPORTO CON IL SESSO SOTTOLINEANDO CHE NON NE SENTE IL BISOGNO DA QUANDO HA DIVORZIATO DAL MARITO NEL 2016: “NON È LA MIA PRIORITÀ. NON ODIO IL SESSO, MA…”