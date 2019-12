18 dic 2019 16:00

MA DUBAI SE LA LATITANZA NON CE L’HAI – C’È UN NUOVO MANDATO D’ARRESTO PER GIANCARLO TULLIANI. È UNA BRUTTA NOTIZIA PER IL COGNATO DI FINI PERCHÉ DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE ITALIA-EMIRATI ARABI POTREBBE DOVER RIENTRARE IN ITALIA – SE LE FORZE DELL’ORDINE EMIRATINE DOVESSERO RINTRACCIARLO INFATTI PER LUI SAREBBE FINITA LA PACCHIA…