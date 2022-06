1 giu 2022 12:30

MA DUBAI SE L’UOMO RICCO NON CE L’HAI? – IL REALITY SULLE CASALINGHE DEGLI EMIRATI TUTTE SESSO, MODA, LUSSO E MAL DI VIVERE SCANDALIZZA IL PAESE ARABO –– “DONNE CHE INDOSSANO BIKINI IN SPIAGGIA, USANO IL PEGGIORE LINGUAGGIO CHE TU POSSA IMMAGINARE E SI PRESENTANO COME ARRAMPICATRICI SOCIALI FACENDO DEL LORO MEGLIO PER OTTENERE SOLDI DA UOMINI RICCHI NON RAPPRESENTANO LE VERE CASALINGHE DI DUBAI”