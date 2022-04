MA ELON MUSK CI FA O CI E'? - IL CEO DI TESLA HA COMUNICATO PUBBLICAMENTE DI AVER ACQUISTATO UNA QUOTA SUPERIORE AL 5% DI TWITTER CON 11 GIORNI DI RITARDO RISPETTO A QUANTO STABILISCE LA LEGGE - IN QUEL LASSO DI TEMPO HA CONTINUATO A COMPRARE AZIONI: QUANDO INFINE HA ANNUNCIATO L'ACQUISTO, IL TITOLO E' SCHIZZATO DA 39 A 50 DOLLARI, INTASCANDO 156 MILIONI DI DOLLARI - L'AUTORITA' PER LA BORSA AMERICANA ADESSO POTREBBE MULTARLO, MA...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Elon Musk ha dichiarato con 11 giorni di ritardo di aver accumulato una grossa partecipazione in Twitter. Secondo una mezza dozzina di esperti legali e di titoli, questa omissione potrebbe avergli fatto guadagnare 156 milioni di dollari.

Secondo una legge di 50 anni gli investitori che superano una quota del 5% devono comunicarlo alla Securities and Exchange Commission (SEC). Musk ha perfezionato l’operazione il 14 marzo, ma lo ha dichiarato pubblicamente solo lunedì scorso.

Nel frattempo ha continuato ad acquistare azioni al prezzo di circa 39 dollari per azione, portando la sua partecipazione totale al 9,2%. Dopo aver diffuso la notizia, il prezzo delle azioni di Twitter è salita di circa il 30% e ora supera i 50 dollari per azione.

Secondo David Kass, professore di finanza presso la business school dell'Università del Maryland, il deposito tardivo ha fruttato a Musk 156 milioni di dollari. «Davvero non so cosa gli stia passando per la mente. Era ignaro o consapevole di aver violato la legge sui titoli?» ha detto. Chiunque stesse gestendo gli scambi per Musk avrebbe dovuto saperlo, ha detto Kass.

L'inosservanza delle leggi sui titoli, intenzionali o accidentali, mette in evidenza il modo in cui miliardari e individui potenti possano aggirare le regole federali e persino il codice fiscale per continuare a costruire la propria ricchezza.

La SEC potrebbe multarlo, ma la sanzione sarà probabilmente limitata a centinaia di migliaia di dollari, secondo gli esperti legali e di sicurezza. La SEC potrebbe anche sostenere in tribunale che Musk ha bisogno di separarsi dal profitto teorico, ma sarebbe andrebbe per le lunghe secondo Adam Pritchard, professore di diritto dei titoli presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università del Michigan.

La SEC «dovrebbe essere davvero arrabbiata con lui per tentare questa strada, che ha alte probabilità di essere respinta da un tribunale».

I singoli azionisti, ha affermato Pritchard, non hanno il diritto di citare in giudizio Musk perché la divulgazione al pubblico è un requisito normativo e non qualcosa che lui deve legalmente agli azionisti di Twitter.

Musk non ha risposto alle richieste di commento, né lo hanno fatto gli avvocati di borsa che lavorano per lui. La SEC ha rifiutato di commentare.

Il presidente della SEC Gary Gensler ha proposto nuove regole che dimezzerebbero il tempo che hanno gli investitori per comunicare di aver superato la soglia del 5%, da 10 giorni a cinque.

«È importante che gli azionisti ottengano tali informazioni prima», ha affermato in una nota.

Musk ha attirato già l'attenzione della SEC. Nel 2018, ha chiuso una transazione con la SEC: ha pagato una multa di 20 milioni di dollari, ha accettato di dimettersi dalla carica di presidente della Tesla (la querelle riguardava un suo tweet sull’azienda) e si è impegnato a lasciare che i suoi tweet fossero approvati dai suoi avvocati. Il mese scorso, ha chiesto alla SEC la revoca dell'accordo.

A novembre Musk ha interrogato i suoi follower su Twitter sull'opportunità di vendere una quota del 10% in Tesla, influenzando potenzialmente il mercato. Il Wall Street Journal ha anche riferito a febbraio che la SEC stava indagando su una vendita di azioni del fratello di Musk il giorno prima di quel tweet.

Non è chiaro perché Musk, che è l'uomo più ricco del mondo, valutato in 276 miliardi di dollari secondo il Bloomberg Billionaires Index, abbia mancato la scadenza. I guadagni di 156 milioni di dollari rappresentano una goccia nel mare per il co-fondatore di PayPal, che possiede e gestisce anche la società missilistica SpaceX.

Oltre a non rispettare la scadenza sull’ingresso in Twitter, Musk potrebbe anche aver presentato una relazione fuorviante alla SEC, sostenendo di essere un "investitore passivo" senza l’obiettivo di cambiare o influenzare la proprietà della società.

Musk ha intervistato i suoi seguaci di Twitter il 25 marzo per sapere se pensavano che Twitter stesse proteggendo la libertà di parola. «I risultati di questo sondaggio saranno importanti. Si prega di votare con attenzione». A quel punto, aveva già acquistato 63,5 milioni di azioni della società.

Avvocati di titoli ed esperti finanziari affermano che se Musk avesse pianificato di entrare nel consiglio di amministrazione o di influenzare il processo decisionale della società sfruttando il potere di voto delle sue azioni, probabilmente avrebbe dovuto presentare una dichiarazione diversa indicando che era un «investitore attivo».

Quando Musk è stato nominato nel consiglio di amministrazione di Twitter martedì, ha presentato un modulo diverso, cambiando il suo status da investitore passivo a «attivo».

Il potenziale abuso dello status di investitore passivo è stato oggetto di dibattito nella legge sui titoli per due decenni e la scelta di Musk ha attirato più controllo su un'area della finanza che la SEC ha raramente sorvegliato.

I requisiti di informativa sono stati implementati per la prima volta nel 1968 per avvertire gli investitori di una potenziale offerta pubblica di acquisto ostile, un evento sempre più comune all'epoca.

Gli investitori attivi spesso acquistano in segreto quante più azioni possibili, utilizzando diverse società di intermediazione per coprire le loro tracce. La segretezza in genere ha due scopi: impedire che il prezzo delle azioni salga, il che renderebbe lo sforzo proibitivo, e mantenere il consiglio di amministrazione della società all'oscuro il più a lungo possibile.

Per ora, Musk ha accettato di limitare la sua partecipazione nella società al 14,9 percento, a condizione che sieda nel consiglio di amministrazione.