Alice Rosati per "www.vanityfair.it"

La nuova vita e il nuovo corpo di Adele sono la prova di come nel 2020 la parola dieta si sia lasciata alle spalle il restrittivo concetto di dimagrimento. Adele ha perso peso sì, addirittura una cosa come oltre 40 chili, ma non è solo quello il focus dell’immagine diversa che lascia senza parole i fan e in cui forse lei si vede meglio.

Adele ha cambiato stile di vita, adottandone uno più sano che contempla anche molta attività fisica. Tenersi in forma, nell’epoca della prevenzione contro l’invecchiamento e le malattie, vuol dire proprio adottare una routine healhty a 360 gradi, in cui il dimagrimento è solo al secondo posto nella scala delle priorità.

Dopo le foto rubate alla star durante le vacanze di Natale ai Caraibi, in cui appariva magra e felice in un abitino a pois, a riaccendere i riflettori sulla nuova Adele è stata una foto, diventata virale in rete, scattata durante l’Oscar Party organizzato da Beyoncé e Jay-Z allo Chateau Marmont. Nella foto la cantante, con un attillato abito leopardato di Ralph and Russo è insieme alla presentatrice russa Kinga Rusin.

Si dice che Adele abbia ridotto il girovita grazie alla dieta Sirt, anche detta del gene della magrezza. Secondo i nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, che hanno messo a punto questo regime alimentare, il consumo di alcuni determinati alimenti attiverebbe le sirtuine, un gruppo di geni che stimolano il metabolismo, fanno bruciare i grassi e favoriscono una perdita di peso rapida.

Ma a rimodellare il corpo di Adele ci ha pensato un allenamento studiato ad hoc dai personal trainer Dalton Wong che allena anche la sua amica Jennifer Lawrence, e Joe Wick. Come riporta il Sun, Adele sarebbe anche una assidua praticante di pilates con la trainer Camila Goodis. Del resto, ad alludere all’importanza dell’attività fisica era stata proprio lei tramite un post su Instagram e la caption: «Una volta piangevo, adesso sudo».

«Adele ha perso peso perché ha smesso di bere e sta mangiando in modo più sano e attento. Oggi così è più sicura di sé, si veste in modo diverso e nel complesso sembra più felice», ha rivelato una fonte vicina alla star.

LA ROUTINE FITNESS DI ADELE

Su consiglio della sua amica Ayda Filed, moglie di Robbie Williams, Adele ha associato alimentazione sana e pilates. Obiettivo? Un corpo sano e in salute, per essere una mamma migliore. La sua guru è la personal trainer Camila Goodis, soprannominata The brazilian body wizard, che ha rivelato il piano di allenamento allo show tv Lorraine.

Il pilates si concentra sulla flessibilità, forza e resistenza, con esercizi che allungano i principali gruppi muscolari. I benefici per la salute comprendono una maggiore flessibilità, un miglioramento della postura, della coordinazione e aumento della forza muscolare. Il Sun ha riportato anche i cinque esercizi più efficaci consigliati da Camila Goodis.

IL PONTE. La posizione va tenuta con i glutei in tensione per 30 secondi. Per un totale di dieci ripetizioni a ritmo lento e 15 più veloci.

SFORBICIATA DA SDRAIATE. Le gambe non toccano mai il pavimento, dieci ripetizioni per tre serie.

LOWER LIFT. Da sdraiate, gambe tese in alto, si fanno scendere senza toccare terra contraendo gli addominali e mantenendo la schiena attaccata al pavimento, e si riportano alla posizione di partenza. Da ripetere per otto volte.

TEASER. Con questo esercizio si migliora la stabilità e il core. Sedute, si stendono le gambe in avanti a 45 gradi e si portano le braccia in alto. Tre ripetizioni.

PLANK. Da eseguire senza incurvare la schiena. Quindici secondi per tre ripetizioni.

Adele, che odiava l’esercizio fisico, è un ottimo esempio di forza, motivazione e determinazione per tutti.

