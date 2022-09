MA ‘NDO VAI SE UN POSTO DI LAVORO NON CE L’HAI? BORIS JOHNSON HA RISCHIATO DI FAR PRENDERE UN PALO IN FACCIA ALLA POVERA MOGLIE, TRASCINATA VIA CON LA FORZA DA DOWNING STREET: CARRIE SI ERA FERMATA A BACIARE COLLEGHI E COLLABORATORI ACCORSI PER SENTIRE LE ULTIME STRONZATE DELL’EX PREMIER, MA LUI SEMBRAVA STESSE PERDENDO IL TRENO E L’HA COSTRETTA AD ALLONTANARSI… - VIDEO

DAGONEWS

Ma che fretta c’era? I social sono impazziti per il video di Boris Johnson che trascina la moglie Carrie costretta anche a schivare un palo.

Subito dopo il discorso di commiato alla nazione “Boria” e Carrie si sono messi a salutare colleghi e collaboratori fuori da Downing Street. Un saluto veloce e qualche stretta di mano per Johnson mentre la moglie aveva tutta la voglia di abbracciare gli ex colleghi. Un affetto non visto di buon occhio dal marito che, tenendola sempre stretta per mano, ha iniziato a trascinarla via, rischiando alla fine di farla sbattere contro un palo. Carrie lo ha evitato per un soffio mentre continuava a essere sballottata da un lato all’altro.

Ovviamente la scena comica non è passata inosservata ai twittatoroli che hanno commentato: «Il modo in cui Boris ha trascinato Carrie lontano da Downing Street è stato strano e divertente. Mancavano pochi secondi e lei sarebbe diventata tutt'uno con quel lampione». Un altro l’ha bollato come “uomo delle caverne” per non aver lasciato la possibilità a Carrie di muoversi come voleva.

