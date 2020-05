MA ‘NDO VAI SE LA PRENOTAZIONE NON CE L’HAI – PREPARATEVI ALLA CACCIA ALLO SPAZIO RISERVATO: QUEST’ESTATE DAL RISTORANTE ALLA SPIAGGIA NON AVREMO PACE A CAUSA DEL DISTANZIAMENTO – BISOGNERÀ PRENOTARE L’OMBRELLONE E, A LERICI, ANCHE LO SCOGLIO – IN ALCUNE PARROCCHIE È SCATTATA LA CACCIA AL BANCO PER PREGARE, PER NON PARLARE DI ESTETISTE E PARRUCCHIERI DOVE NON CI SI PUÒ NEMMENO AVVICINARE SENZA UN APPUNTAMENTO – ADDIO AL ROMANTICO TRENO AL VOLO E…

Candida Morvillo per “il Corriere della Sera”

Bisognerà prenotare ombrellone e sdraio. E ci sta. Ma in certi posti, in Campania, per dire, anche la spiaggia libera va prenotata. E, a Lerici, anche gli scogli, come fossero posti a teatro. In certe spiagge d' Italia dov' è attiva l' App Marina, si possono prenotare in subaffitto persino gli ombrelloni degli stagionali nelle ore in cui sono liberi.

Fra gli spazi ridotti dal distanziamento sociale e il rischio di assembramenti, la nostra sarà un' estate tutta da prenotare. In certe chiese, bisogna prenotarsi per la messa. Alcuni parroci si sono organizzati sui social e alcuni con la App Iovadoamessa. Non potremo tentare la fortuna dal parrucchiere, dove la prenotazione è obbligatoria, mentre certi saloni già dichiarano il tutto esaurito fino a luglio.

Era prevedibile, dopo quasi tre mesi senza taglio e colore e con le nuove misure che dimezzano i posti e, in alcuni casi, raddoppiano i tempi. Se prima facevi la tinta e la manicure in 45 minuti, adesso, per triangolazioni impossibili di distanze fra il cliente e i due operatori, bisogna separare i trattamenti e serve invece un' ora e mezza.

Al ristorante, dove la prenotazione è raccomandata per esigenze di tracciamento, tutti desiderano un posto all' aperto, a minor rischio di contagio, e conviene prenotare con largo anticipo. Al supermercato, la fase 2 non ha eliminato le code e c' è chi si è inventato App (come Dove Fila e Fila Indiana) per prenotare anche la fila o per saltarla.

Le palestre saranno una gimkana di prenotazioni tra fasce orarie e corsi, per evitare che una sala si affolli e una resti vuota.

Prendere un treno al volo è un ricordo romantico: su quelli ad alta velocità e sugli Intercity si accede solo prenotando, al fine di preassegnare i posti a scacchiera. L' attrice, nonché regista di Nove lune e mezzo e Brave ragazze Michela Andreozzi, spirito libero che fino a ieri diceva «mi piace l' idea di partire all' improvviso, uscire quando mi va», ha preso una decisione drastica: «Quest' estate sarà in camper.

A me e mio marito sembra l' unica forma di libertà possibile: muoversi su ruote, ma portandosi la casa dietro. Fai una cambusa di cose buone e non resti deluso perché non trovi posto nel tuo ristorante preferito». Starà in Italia, partirà a metà giugno, in tempo per tornare per la tournée del suo monologo A letto dopo Carosello : «Riaprono le rassegne all' aperto, come la Versiliana, con prenotazione anche quelle, e i monologhi sono richiesti perché consentono di coprire i costi anche con la metà del pubblico».

A Roma, ha già sperimentato la sua vita tutta prenotata e non le è piaciuto granché: «Sono molto amica del mio parrucchiere, tanto che a marzo mi ha fatto un tutorial a distanza e mi sono tinta di rosa. Ho pensato: se non faccio un colore strano ora che non esco, quando lo faccio? Beh, nonostante l' amicizia, ora, non mi ha trovato un posto per tutta la prima settimana e mi sono dovuta tenere i capelli rosa».

C' è stato una fase in cui, nelle Marche, andavano prenotati anche il cibo e le bevande da asporto. Fasi intermedie, ma la fase in corso non ha semplificato né uniformato le regole. Adesso, spuntano cimiteri dove si entra solo su prenotazione. Biblioteche dove si entra solo su prenotazione. L' unica regola che vale è non dare niente per scontato e prima informarsi. Un po' ovunque e a macchia di leopardo, bisogna prenotarsi per cose che erano affidate all' estro o all' esigenza del momento, per la visita ai parchi pubblici di Lecce come per il vaporetto dei lavoratori residenti a Venezia. Le regole non sono univoche, non sono nazionali, neanche regionali.

Spesso, come nel caso delle spiagge libere (spesso, non sempre) sono delegate ai Comuni. «Abbiamo avuto venti comitati scientifici e al delirio centrale si è aggiunto il delirio locale», commenta Alessandro Cecchi Paone. «La prenotazione della spiaggia libera mi ha fatto ridere. Se il contagio rientra, le regole assurde non dureranno. Gli italiani, che pure sono a volte negativamente anarchici ma sono stati ligissimi, adesso non le seguiranno e perciò saranno lasciate cadere dai vari governatori e amministratori.

Cadranno nel vuoto come quella dei quattro metri quadrati al ristorante. Come dice Maurizio Crozza, a volte sembra che prendano le misure coi nani da giardino. Io, nato sotto il segno della vergine, sono precisissimo ed essendo sempre in giro per lavoro prenoto sempre tutto: treni, aerei, alberghi. Lo farò anche ora, seguirò anche le regole ridicole.

Nella costiera amalfitana dove ho casa, però, immagino già i parcheggiatori abusivi che diventano prenotatori abusivi di scogli. Diceva Luigi Einaudi che le uniche leggi rispettate sono quelle comprensibili e semplici da applicare».

