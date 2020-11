6 nov 2020 15:50

MA ‘NDO VAI SE L’APERITIVO NON CE L’HAI? DIMENTICATE LE SCENE DA PRIMO LOCKDOWN: MILANO SI SVEGLIA NEL PRIMO GIORNO DI RESTRIZIONI, MA IN METRO LA GENTE NON MANCA – NONOSTANTE I NEGOZI CHIUSI, IN MOLTI NON HANNO RINUNCIATO AL RITO DELLA PAUSA CAFFÈ, CONSUMATO DA ASPORTO. RIMANGONO APERTE SCUOLE ELEMENTARI E LE MEDIE PER I RAGAZZI DI PRIMA E… - VIDEO