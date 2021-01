20 gen 2021 14:30

MA I MEDICI INPS SONO STATI VACCINATI? L'ISTITUTO DI PREVIDENZA HA "ABBRACCIATO" IL PIANO VACCINALE CHIEDENDO L’ADESIONE A TUTTI I PROPRI MEDICI A LIVELLO NAZIONALE (CIRCA 3000 PERSONE). EPPURE LA CAMPAGNA PER I SANITARI È FINITA, SI È PASSATI ALLA VACCINAZIONE PER GLI ANZIANI E I MEDICI INPS ANCORA ASPETTANO - SI PARLA DI MEDICI FISCALI O MEMBRI DELLE COMMISSIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE: TUTTI A STRETTO CONTATTO CON FASCE FRAGILI DELLA POPOLAZIONE...