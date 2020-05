MA È BEPPE SALA O VINCENZO DE LUCA? IL SINDACO DI MILANO DOPO LE IMMAGINI DEGLI ASSEMBRAMENTI: “SONO VERGOGNOSE. CI SONO MOMENTI IN CUI C'È DA INCAZZARSI. O LE COSE CAMBIANO O DOMANI CHIUDO I NAVIGLI” – BRUNO VESPA: “L’AFFOLLAMENTO DI GIOVANI IRRESPONSABILI FA VENIR VOGLIA DI RICHIUDERE TUTTO BUTTANDO LA CHIAVE” - VIDEO

Sono stato sempre favorevole alle riaperture. Ma l’affollamento di giovani irresponsabili anche senza mascherina sui Navigli a Milano fa venir voglia di richiudere tutto buttando la chiave. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) May 7, 2020

1 – MILANO, BEPPE SALA SUI NAVIGLI: "SONO INCAZZ*** NERO. ULTIMATUM: RICHIUDO TUTTO"

Beppe Sala è furibondo. "Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo, ma ci sono momenti in cui c'è da incazz*** e questo è uno di quei momenti: le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose". Nel video-messaggio pubblicato su Facebook il sindaco di Milano, dopo aver visto i video e le foto su Darsena e Navigli pieni di gente senza protezioni, sbotta e minaccia: "Non sono un politico da metafore, ma da atti: o le cose cambiano oggi, non domani, oggi, non è un penultimatum è un ultimatum, o io domani prenderò provvedimenti: chiudo i Navigli, chiudo l'asporto. E poi lo spiegate voi ai baristi perché il sindaco non gli permette di vendere". E conclude: "Non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina, uno vicino all'altro mettano in discussione tutto ciò. Potevamo essere inconsapevoli, non pienamente consapevoli, due o tre mesi fa, e anche io lo sono stato, ma adesso no, dopo tutto quello che abbiamo visto".

2 – BRUNO VESPA, LO SFOGO: "LE IMMAGINI DEI NAVIGLI? RICHIUDERE TUTTO BUTTANDO LA CHIAVE"

La Fase 2 è iniziata nel peggiore dei modi. Ha fatto scalpore la folla di gente che nella giornata di giovedì 7 maggio si è riversata sui Navigli, a Milano. Qui non solo assembramenti, ma anche persone che delle regole hanno dimostrato di infischiarsene. Una notizia che ha mandato Bruno Vespa su tutte le furie: "Sono stato sempre favorevole alle riaperture - cinguetta il conduttore di Porta a Porta, tra i primi a chiedere di riprendere le attività economiche al più presto possibile -. Ma l’affollamento di giovani irresponsabili anche senza mascherina sui Navigli a Milano fa venir voglia di richiudere tutto buttando la chiave".

Non è un caso infatti che il capoluogo lombardo, con l'allentamento delle restrizioni, sia sul punto di temere un nuovo picco di contagi, tanto da costringere il sindaco Giuseppe Sala a dichiarare un ultimatum: "O si cambia o chiudo tutto".

