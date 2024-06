MA NON C'ERANO GIÀ ABBASTANZA COATTI A ROMA? - NUSRET GOKCE, IL TRUCIDISSIMO CHEF TURCO FAMOSO SUI SOCIAL CON IL NOME "SALT BAE", APRIRÀ UN RISTORANTE NELLA CAPITALE - IL MACELLAIO, CHE HA OLTRE 30 RISTORANTI IN GIRO PER IL MONDO, AVEVA GIÀ PROVATO (SENZA SUCCESSO) AD APRIRE UN LOCALE A MILANO - IL RISTORANTE DOVREBBE APRIRE A PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE: IL CUOCO HA PUBBLICATO UNA STORIA INSTAGRAM DA UN CANTIERE DOVE SI INTRAVEDE LA SCRITTA "AUGUSTOIMPERATORE.COM" - I ROMANI INSORGONO: "NUN TE VOLEMO"! - VIDEO

salt bae 19

"Salt Bae" apre un suo ristorante a Roma? A quanto pare ci siamo per davvero. […] Il macellaio di origini turche […]Nusret Gökçe, […] ha appena annunciato con un video sui suoi canali social che sta per aprire il suo primo ristorante in Italia. Dove? Beh, dopo aver tentato su Milano, non poteva che riprovarci con la Capitale. E a quanto pare ha svelato anche più di qualche dettaglio della location.

CHI È IL MACELLAIO TURCO NUSRET GÖKÇE ALIAS “SALT BAE”

[…]Nel 2010 ha aperto il suo primo ristorante, Nusr-Et Steakhouse, a Istanbul. La sua popolarità è esplosa nel 2017 quando un video della sua caratteristica tecnica di salatura della carne è diventato virale, facendolo soprannominare "Salt Bae". Da allora, ha espanso la sua catena di ristoranti Nusr-Et Steakhouse in tutto il mondo.

salt bae 16

Oggi è un imprenditore con 4000 dipendenti e oltre 30 locali situati nelle principali città del globo, tra cui: Istanbul, Ankara, Bodrum e Marmaris in Turchia, Dubai, Abu Dhabi e Doha in Medio Oriente, Miami, New York, Dallas, Beverly Hills e Las Vegas in USA. Mentre in Europa era presente fino ad ora solo a Londa e a Mykonos. […]

L’APERTURA A ROMA: TUTTE LE INDISCREZIONI

nusret gokce apre un ristorante a roma

“Siete pronti? Stiamo aprendo un ristorante in Roma”. Queste le uniche parole che compaiono sotto al reel pubblicato da Nusret il 18 giugno, sotto cui piovono decine di migliaia di commenti, tra chi è curioso di sapere di più e qualche haters polemico che lo critica (ancora) per i prezzi al grido di “nun te volemo!”. Anche se non da nessuna anticipazione su coordinate e data di apertura, si lascia sfuggire qualche dettaglio nelle storie. Proprio ieri Nusret si trovava a Roma a visitare quella che potrebbe essere la location del suo primo ristorante in Italia.

Dalle foto postate dal macellaio più famoso del web, e dai primi rumors, sembrerebbe proprio essere in Piazza Augusto Imperatore. […] Sul vetro però CiboToday ha intercettato l’inequivocabile scritta “augustoimperatore.com”. Si sarà fatto sfuggire troppo? […]

