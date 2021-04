MA NON DOVEVA ESSERCI IL FUGONE DA ASTRAZENECA? PARE CHE LA PAURA SIA GIÀ PASSATA COME DIMOSTRANO LE CENTINAIA DI PERSONE CHE SI SONO AMMASSATE FUORI DAGLI HUB DELLA BASILICATA PER FARSI IMMUNIZZARE: TUTTO MERITO DELLA POSSIBILITÀ OFFERTA DALLA REGIONE ALLE PERSONE TRA I 60 E I 79 ANNI DI RICEVERE LA PUNTURA ASTRAZENECA SENZA AVER PRENOTATO – UNA RISPOSTA IN MASSA DEI LUCANI CHE NON SI SONO FATTI RIMBAMBIRE DAI NO-VAX…

Mario Ajello per "il Messaggero"

code per la vaccinazione con astrazeneca in basilicata 1

Il pensiero magico, nella comunicazione sul vaccino contro il Covid, non ha funzionato. Non ha avuto successo la superstizione anti AstraZeneca, cioè l' ultimo rigurgito anti-scientista da mondo di prima (di secoli fa) e non da mondo di dopo: quello che sulla forza delle certezze culturali in medicina potrà cercare di dare più sicurezza a tutti. Insomma, se non ci fosse stato questo flop dell' offensiva oscurantista, non si vedrebbero adesso le file che si sono viste ieri a Potenze.

Tutti in coda per farsi iniettare una dose di AstraZeneca. Sia a Potenza sia a Matera: una calca, con tanto di momenti di tensione tra chi cercava di fare il vaccino prima degli altri. Tutta colpa, o meglio merito, della possibilità offerta dalla Regione Basilicata alle persone tra i 60 e i 79 anni di ricevere la puntura AstraZeneca senza aver prenotato.

code per la vaccinazione con astrazeneca in basilicata 5

Non era questa l' iniezione che porta alla trombosi? Ma figuriamoci. E infatti i lucani hanno capito benissimo la fake, che tutti i migliori specialisti e scienziati hanno cercato di confutare in questi mesi, e si sono accalcati - pure troppo, considerando che il distanziamento sociale va rispettato sempre e comunque - per garantirsi una dose del vaccino che come tutti i vaccini può dare qualche volta qualche problema.

Ma libera dal Covid, e dunque funziona.

code per la vaccinazione con astrazeneca in basilicata 6

La comunicazione, anzi il bla bla, di tipo magico, sui pericoli mortali del siero, ha mostrato tutta la sua inconsistenza lungo le file lucane. Quelle di un Paese più forte delle fandonie. E determinato a battere il virus con l' aiuto degli strumenti creati a questo scopo. Altro che chiacchiere! Altro che paure indotte!

LA LEZIONE E così, dopo il messaggio via social inviato dalla Regione domenica pomeriggio un po' a sorpresa, senza ad esempio che le Aziende sanitarie provinciali fossero state informate, fin dalle prime ore di ieri in centinaia si sono presentati alle tende allestite negli ospedali dei due capoluoghi di provincia della Basilicata.

code per la vaccinazione con astrazeneca in basilicata 7

E se il Pd, uno dei partiti di opposizione in Consiglio regionale, la Cgil e tantissimi utenti sui social hanno criticato aspramente la gestione, per il presidente della Regione, Vito Bardi, la «convocazione Astra» è stato «un successo e i lucani hanno smentito l' allarmismo mediatico contro il vaccino AstraZeneca. Quello che, tanto per ricordarlo ancora una volta, ha messo in sicurezza un grande Paese come il Regno Unito e non risulta colpevole - secondo indagini accurate - nei casi di trombosi che hanno colpito un numero limitato di persone in Italia.

vito bardi

Dunque, oltre 3000 somministrazioni quasi tutte Astrazeneca in una singola giornata dall' inizio della campagna vaccinale nelle maggiori città della Basilicata. «E questo ci mette in linea - dice il presidente regionale, Bardi - con gli obiettivi e le modalità indicate dal generale Figliuolo». L' obiettivo in Basilicata è di inoculare entro un mese la prima dose a tutti i soggetti fragili e agli over 70.

code per la vaccinazione con astrazeneca in basilicata 4

Intanto, le scene della folla che chiede AstraZeneca e che scopre il braccio per farsi la puntura con quel siero è la riprova che c' è un Paese maturo, che non si fa distrarre dalle favole e non si fa prendere dalla paura: quella sì, inoculata mediaticamente come un vaccino cattivo, ma per fortuna farlocco.

code per la vaccinazione con astrazeneca in basilicata 2 code per la vaccinazione con astrazeneca in basilicata 3 vito bardi foto visita generale vito bardi code per la vaccinazione con astrazeneca in basilicata 8