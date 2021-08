18 ago 2021 16:51

MA NON ERANO VENUTI IN "PACE"? PROTESTE E TENSIONI IN AFGHANISTAN NEL TERZO GIORNO DELL'EMIRATO ISLAMICO: CENTINAIA DI PERSONE SONO SCESE IN STRADA A JALALABAD PER DIFENDERE LA BANDIERA E I TALEBANI HANNO APERTO IL FUOCO CONTRO IL GRUPPO DI MANIFESTANTI, PROVOCANDO ALMENO 3 MORTI E 17 FERITI. ALCUNI GIORNALISTI SAREBBERO STATI MALMENATI E… - VIDEO