MA NON C’ERA IL FUGONE DA ASTRAZENECA? – CENTINAIA DI PERSONE SI SONO MESSE IN CODA IN SICILIA PER LA TRE GIORNI DI VACCINAZIONI STRAORDINARIA: I CITTADINI TRA I 60 E I 79 ANNI CHE NON PRESENTANO FRAGILITÀ POSSONO FARSI INOCULARE ANCHE SENZA AVERE PRENOTATO IL PROPRIO TURNO – SOLO NELLA PRIMA ORA NELL’HUB VACCINALE ALLA FIERA DI PALERMO SONO STATE SOMMINISTRATE 500 DOSI…

Marco Gullà per "www.gds.it"

Inizio incoraggiante per l'Open weekend in Sicilia, la tre giorni di vaccinazioni nei quali cittadini tra i 60 e i 79 anni che non presentano fragilità potranno vaccinarsi, anche senza avere prenotato il proprio turno.

Alla Fiera di Palermo sono state somministrate 500 dosi già nella prima ora dall'apertura e tante gente è in fila in attesa del proprio turno. Sono 66 gli hub e i Centri vaccinali dell'Isola coinvolti nell'iniziativa.

Il vaccino somministrato, lo ricordiamo, sarà quello di Astrazeneca, del quale al momento c’è il maggior numero di dosi disponibili. Un banco di prova molto importante in Sicilia visto che ci sono circa 100mila sieri da poter essere somministrati e negli ultimi giorni le prenotazioni per ricevere l'Astrazeneca sono diminuite.

Questi i Centri disponibili per provincia: Agrigento 11; Caltanissetta 2; Catania 9; Enna 4; Messina 5; Palermo 16; Ragusa 3; Siracusa 7; Trapani 9. Per tutti i cittadini che non possono recarsi presso i punti vaccinali nei tre giorni è assicurata già la possibilità di prenotare la vaccinazione dal portale Costruiresalute.it e Siciliacoronavirus.it, con la raccomandazione di munirsi di tessera sanitaria e di compilare la modulistica necessaria prima della vaccinazione.

«Ottimi risultati», per il governatore siciliano, Nello Musumeci: «Abbiamo lanciato l’iniziativa ed è un modo per potere investire utilmente quasi 100 mila dosi di vaccini che purtroppo rimangono nei frigoriferi». Sono 66 gli hub e i Centri vaccinali in Sicilia nei quali da oggi a domenica, nell’"open weekend», come è stato battezzato, i cittadini tra i 60 e i 79 anni che non presentano fragilità potranno vaccinarsi, anche senza avere prenotato il proprio turno.

