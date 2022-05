MA QANTAS DURA ‘STO VOLO? – LA COMPAGNIA AUSTRALIANA LANCIA LA SCOMMESSA E PROPONE IL VOLO PIÙ LUNGO DEL MONDO: COLLEGA LONDRA A SYDNEY, DURA QUASI 20 ORE, COSTA IL 15-20% DI PIÙ RISPETTO AL SOLITO, MA CONSENTE DI RISPARMIARE 5 ORE DI VIAGGIO – SI PARTIRÀ NEL 2025 CON GLI AIRBUS A350-1000 CONFIGURATI PER CARICARE PIÙ KEROSENE E PER CONSENTIRE AI PASSEGGERI L’ATTIVITÀ FISICA RICHIESTA PER VIAGGI COSÌ LUNGHI IN UN’APPOSITA AREA BENESSERE…

Leonard Berberi per www.corriere.it

Siete disposti a volare per quasi 20 ore, pagando il biglietto il 15-20% più del solito ma risparmiando 4-5 ore di viaggio? Qantas, la principale e storica compagnia aerea australiana, è convinta di sì. E per questo si avventura ufficialmente nel viaggio più lungo del mondo: Sydney-Londra, 17.750 chilometri di distanza che oggi vengono coperti con almeno uno scalo.

Una scommessa da oltre 2 miliardi di euro che secondo l’aviolinea dovrebbe portare a profitti importanti dopo uno o due anni di attività. Si parte a fine 2025 con gli Airbus A350-1000 appositamente configurati non solo per caricare più kerosene ma anche per consentire ai passeggeri l’attività fisica richiesta per viaggi così lunghi in un’apposita «area benessere».

L’annuncio

volo qantas londra sydney 3

Dopo anni di studi, anche medico-scientifici, l’amministratore delegato di Qantas Alan Joyce ha confermato il 2 maggio che il «Progetto Alba» — il nome dato all’iniziativa — vedrà finalmente la luce. Giusto il tempo di ricevere i primi Airbus A350-1000 (ne ha ordinati una dozzina), addestrare il personale di volo e mettere in vendita i biglietti (di solito 6-8 mesi prima del decollo).

L’A350-1000 — versione più lunga e capiente dell’A350-900 — sarà consegnato a Qantas con 238 sedili, un centinaio in meno di quelli normalmente installati su questo esemplare. All’interno oltre il 40% dei posti sarà di classe «pregiate»: 6 poltrone di Prima classe, 52 di Business, 40 posti di Premium economy e, in fondo, 140 di Economy. «Il nostro progetto e l’A350 consentiranno a ogni città del mondo di essere a un solo volo di distanza dall’Australia», commenta l’ad Joyce.

Dentro la cabina

volo qantas londra sydney 2

All’interno dei velivoli utilizzato per i voli verso Londra Qantas ha deciso di prevedere delle «aree benessere» — collocate tra i sedili di Premium economy ed Economy — dove distendersi, fare yoga, idratarsi per consentire al fisico di avere una migliore circolazione del sangue e dal momento che il viaggio richiederà di stare una ventina di ore in un ambiente unico. L’ad di Qantas è convinto che molte persone preferiranno questo collegamento a quelli, con scalo, a Singapore o Hong Kong o Doha o Dubai. «La richiesta di voli non stop è cresciuta dallo scoppio della pandemia anche per i nuovi requisiti di viaggio richiesti dai singoli Stati», sottolinea Joyce.

I prezzi a bordo

volo qantas londra sydney 5

Ma quanto costerà di più un volo diretto rispetto a uno con scalo? Joyce non ha voluto svelare le tariffe, ma secondo gli analisti i passeggeri dovrebbero pagare il 15-20% in più di media. Questo in cambio di un collegamento che non richiederà di scendere e re-imbarcarsi, magari nel cuore della notte, e di risparmiare quattro ore. Per gli esperti sarà importante l’orario di arrivo a Londra — e viceversa a Sydney — per poter rendere ulteriormente appetibile il collegamento. Joyce annuncia anche che sempre alla fine del 2025 ci sarà il volo diretto Sydney-New York e conferma quanto sostenuto tempo fa: nel mirino ci sono Parigi, Chicago, Rio de Janeiro e possibilmente Francoforte.

Il volo in Italia

E l’Italia? Per ora Qantas si prepara a inaugurare la prima rotta diretta tra il nostro Paese e l’Australia: Roma Fiumicino-Perth, 13.400 chilometri di distanza. Il decollo da Perth è previsto il 22 giugno con i Boeing 787-9, lo stesso esemplare che l’aviolinea australiana usa da tempo tra Perth e Londra Heathrow.

volo qantas londra sydney 6

Se Boeing aveva vinto la commessa miliardaria per gli aerei da utilizzare per i collegamenti diretti tra Australia ed Europa, stavolta l’ha spuntata Airbus che ha offerto — secondo Qantas — l’aereo più adeguato alle loro esigenze e anche, come si legge nelle note finanziarie, «uno sconto significativo». La società australiana ha comunicato inoltre che proprio da Airbus ha ordinato pure 20 A321XLR per i collegamenti interni e quelli con l’Asia e 20 A220-300 per i voli nazionali per un valore di 4,3 miliardi di dollari.