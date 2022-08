MA QUALE CALCIOMERCATO, E’ L’ESTATE DELLE DONNE NEL PALLONE! – WANDA NARA CHE MINACCIA DI SEPARARSI DA ICARDI – ILARY BLASY E NOEMI BOCCHI REGINE DEL TRIANGOLO TOTTIANO - SHAKIRA DIVORZIA DA PIQUÉ, SMONTANDO IN UN COLPO SOLO IL TEATRINO DEI DODICI ANNI E DEI DUE FIGLI INSIEME – E POI LE MAMME-AGENTE DI DE KETELAERE E DI RABIOT…

wanda nara 1

Estratto dell’articolo di Furio Zara per www.ilfoglio.it

La patinatissima Wanda Nara si eleva a paladina della body positivity e ci fa sapere con un post su Instagram che ha “la cellulite, la ricrescita, l’acne” […] ma “ama il suo corpo” e perciò invita tutte le ragazze “a mangiare la pizza senza sensi di colpa”. […] la notizia dell’estate 2022 è che forse Wanda divorzia da Mauro Icardi, il marito-tronista con un grande avvenire da bomber dietro le spalle […] c’è pure un’intercettazione telefonica dove Wanda si rivolge a una collaboratrice domestica annunciando il divorzio.

noemi bocchi

La sua voce, forse troppo impostata – ehm, ehm – dice “sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro”, seguono smentite dello stesso Icardi, silenzi e ammiccamenti di lei, a uso e consumo dei 13,6 milioni di followers che su Instagram non perdono una puntata del reality sentimental-pallonaro.

ilary blasi

[…] nella piscina senza onde di questo placido calciomercato […] sono le donne, mogli e fidanzate, amanti e regine del gossip […] All’abbrivio dell’estate era stata Chiara Zaccagni […] a regalarci il primo brivido di lussuria, con la “trashata” del secolo, la bizzarra cerimonia con cui annunciava – in uno stadio Olimpico festante, tra coriandoli e singhiozzi di commozione – che “It’s a boy”, sì, urca, è proprio un bambino quello che la coppia aspetta […] Poi siamo stati travolti dall’Apocalisse all’amatriciana, la fine del Grande Sogno Italiano, Totti e Ilary che si lasciano […]

shakira con i figli 2

Ok, c’è solo un capitano, ma c’è una nuova capitana: Noemi Bocchi, romana, divorziata, due figli, avvistata a bordo di un tender che la sta portando verso uno yacht ormeggiato al largo […] nel panel dell’estate sgomitano due inglesi, lady Rooney e lady Vardy: […] una saga di gelosie e tradimenti durata tre anni […] con Coleen Rooney che ha accusato Becky Vardy di aver rivelato ai tabloid sue informazioni intime e private, è finita in tribunale per diffamazione e poi […] è uscita trionfante tra le ali di folla dei fan.

martina colombari 4

In un altro tinello ecco Shakira divorziare da Piqué, smontando in un colpo solo il teatrino dei dodici anni e dei due figli insieme […] Kat Kerkhofs, moglie dell’idolo di Napoli Dries Mertens […] che posta sui social una foto dove […] saluta “Napoli, l’amore della mia vita” e fa le valigie per Istanbul, destinazione Galatasaray. E intanto: Martina Colombari filma il marito Billy Costacurta alle prese con un lettino da sole nella spiaggia di Riccione […]

[…] compare la signora Isabelle De Ketelaere, madre di Charles, talentuoso putto belga dal nome impronunciabile acquistato dal Milan: la “sciura” di Bruges è sbarcata a Milano accanto al figlio, mamma consigliera […] di mamma ce n’è una sola. Come sa bene la Juve, visto che mamma Rabiot sta consigliando al pargolo di non andarsene da Torino.

la mamma di rabiot 2 noemi bocchi