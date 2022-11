MA QUALE MEZZA ETA': HEIDI KLUM VIVE UN'ETERNA GIOVINEZZA – LA MARMOREA EX MODELLA, A 49 ANNI, SEMBRA UNA RAGAZZINA E DELIZIA I SUOI FAN CON SCATTI BIRICHINI - L'ULTIMA PERLA E' UNA FOTO SCATTATA IN BAGNO: I MALIZIOSETTI HANNO SCORTO UN’AUREOLA BIRICHINA CHE FACEVA CAPOLINO DA UN COSTUME INGUINALE… - FOTO INTEGRALE

DAGONEWS

heidi klum

Giovedì Heidi Klum ha avuto un incidente sexy mentre posava in un succinto body bianco per un divertente scatto su Instagram.

La top model 49enne ha messo in mostra il suo incredibile fisico in lingerie, ma ha accidentalmente esposto il suo seno mentre smuoveva al vento le ciocche bionde.

La donna ha mostrato le lunghissime gambe nello scatto realizzato nel suo bagno di lusso e nella didascalia del post ha scritto: "MOOD", sostituendo le lettere O con faccine sorridenti.

All'inizio della settimana la bomba sexy è apparsa su Instagram per condividere il dietro le quinte di "Germany's Next Top Model". Heidi ha taggato lo stilista Jean Paul Gaultier e ha aggiunto un'emoji rossa a forma di cuore prima di includere gli hashtag "#setlife" e "#GNTM2023". La Klum ha anche mostrato l'amore per il marito, il musicista Tom Kaulitz, 33 anni, sui social.

heidi klum. tom kaulitz

All'inizio del mese ha postato una foto in cui si scambiano un bacio mentre guardano entrambi la macchina fotografica ed in un altro post ha condiviso un breve videoclip con la colonna sonora di una canzone della band di lui, i Tokio Hotel. La coppia è sposata dal 2019.

